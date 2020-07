Das Urteil des EU-Gerichts in Luxemburg ist eine Blamage für die Europäische Kommission: Die Behörde konnte demnach nicht beweisen, dass der US-Konzern Apple einen illegalen steuerlichen Vorteil in Irland erhalten hat. Genau das hatte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager dem Unternehmen aber vorgeworfen - und die Amerikaner dazu verdonnert, 13 Milliarden Euro Steuerschuld an den irischen Fiskus nachzuzahlen.