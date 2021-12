Von Vincent Klink

Mit dem Genuss ist es eine heikle Sache. Es gibt da ähnlich viele Unterschiede wie zwischen Menschen, jeder feiert sein Leben eben so gut er kann und so viel er darüber weiß. Doch wie ich in meinem eigenen Bekanntenkreis und an mir selbst oft beobachtet habe: Der Deutsche genießt so lange, bis ihm schlecht wird. Das hat ja etwas durchaus Menschliches und betrifft verschärft die katholischen Regionen. Vielleicht tut man sich leichter, die Sau rauszulassen, wenn die Seele anschließend durch die Beichte erleichtert wird.