Als Schokoladen-Sommelier ist Kevin Lühmann es gewohnt, ungewöhnliche Produkte zu verkosten. Er hat Zartbitterschokolade mit geröstetem Schweinefleisch in Taiwan probiert oder Kitkat-Riegel mit Süßkartoffeln in Japan. Alles keine große Sache. Aber das, was der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut da im September 2017 in Shanghai präsentierte, galt als Weltneuheit: rosa Schokolade. Und zwar nicht rosa gefärbt, keine weiße Kakaobutter mit Himbeeraroma. Nein, es ging um einen vierten Schokoladentyp - nach Zartbitter, Vollmilch und weißer Schokolade. So etwas hatte es seit 80 Jahren nicht gegeben. Entsprechend aufgeregt war man in der Branche. Und Kevin Lühmann gehörte zu den Ersten, die diese Schokolade verkosten durften.

"So was erlebt man natürlich nicht alle Tage", sagt der 41-Jährige. Und er erinnert sich, wie überrascht er dann war, dass Ruby-Schokolade, benannt nach dem englischen Wort für Rubin, für ihn tatsächlich sofort etwas Außergewöhnliches hatte: "Sie schmeckt fruchtig, nach roten Beeren, sehr cremig und mit einer leicht säuerlichen Note", erklärt der Sommelier. Der Geschmack und die rosarote Farbe entstehen bereits bei der Verarbeitung der Ruby-Kakaobohnen. "Und das", sagt Lühmann, "ist wirklich einzigartig".

Auf diese "Einzigartigkeit" setzt man auch bei Barry Callebaut, mit einem Jahresumsatz von 6,9 Milliarden Euro einer der weltgrößten Schokoladenproduzenten. An jedem vierten Kakaoprodukt weltweit verdient Barry Callebaut zumindest mit. Die Entwicklung der Ruby-Schokolade dauerte der Firma zufolge zehn Jahre. Die näheren Umstände sind geheim. Barry Callebaut gibt zu Ruby nur ein paar mythenumwehte Eckpfeiler preis: Basis der Schokolade sind demnach die Ruby-Kakaobohnen, die auf Plantagen in Brasilien, Ecuador und an der Elfenbeinküste wachsen. Diese haben spezifische Eigenschaften. Und Dank eines angeblich einzigartigen Verfahrens gelingt es, den Ruby-Bohnen ihren natürlich vorhandenen Geschmack und Farbton zu entlocken. Ohne Zugabe von Aromen oder Farbstoffe - "Ein Geschenk der Natur", heißt es auf der Firmenseite. Schokoladenexperten haben da aber ihre eigenen Theorien. "Ich denke, dass vielleicht Zitronensäure bei der Fermentation der Kakaobohnen hinzugegeben wird und dadurch die rote Farbe entsteht oder verstärkt wird", sagt Kevin Lühmann, "aber das ist nur eine Vermutung."

Ruby setzt sich bei uns nur sehr langsam durch. Im Frühjahr 2018 tauchte das erste Ruby-Produkt in deutschen Supermärkten auf - ein rosafarbenes Kitkat. Doch die postulierte Schokoladen-Revolution blieb aus. Kein Wunder, der deutsche Schokoladenmarkt ist so konservativ wie ein niederbayerischer CSU-Ortsverein. Zwar isst jeder Deutsche an die neun Kilo Schokolade pro Jahr, und wegen des Lockdowns meldeten die Süßwarenhersteller gerade zweistellige Absatzsteigerungen. Doch greifen die Deutschen vor allem zu altbewährten Sorten. Vollmilchschokolade gehört mit etwa 47 Prozent Marktanteil zu den beliebtesten Geschmacksrichtungen, dann folgen Nugat und Zartbitter. Für Experimentierfreudigere darf es auch schon mal Pfefferminz oder Schokolade mit Chili sein.

Zudem unterteilen Experten die Schokoladenwelt in "Beißer" und "Lutscher", erklärt Sommelier Lühmann, und Deutschland sei ein Land der "Beißer". Das heißt, die meisten Deutschen kauen Schokolade am liebsten und mögen harte Sorten wie Ritter Sport oder Schogetten. Die "Lutscher" dagegen lassen Schokolade genüsslich im Mund zergehen. "Zerkauen Sie mal ein Stück Schokolade, trinken dann einen Schluck Wasser und lassen anschließend die gleiche Sorte im Mund schmelzen", empfiehlt Lühmann, "bei guter Schokolade entwickeln sich dann ganz andere Aromen." Er würde es nie so ausdrücken, aber aus kulinarischer Perspektive bleibt zunächst festzuhalten: Die Deutschen sind ein Volk von Schokobanausen!