"Gemüse kann nur so gut sein wie die Erde, in der es wächst"

Von Claudia Fromme

Wer über guten Boden etwas erfahren will, muss hineingreifen. Nicht mit Handschuhen, sondern mit bloßen Fingern. Krümelig ist er, locker in der Krume, niemals dicht wie Knete, aber auch nicht zu pulverig. Er ist in der obersten Schicht dunkelbraun, ungefähr das Gegenteil von Sandkistensand. Nun die Nase nah ran an die Erde in der Hand. Guter Boden riecht leicht nach Pilzen, ein wenig nach Wald, nicht scharf und auch nicht muffig. Einfach nach Erde.