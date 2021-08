Da ist die Faust: Alexander Zverev gewinnt in Tokio Gold.

Der Deutsche besiegt den Russen Karen Khachanov souverän in zwei Sätzen - und sichert sich den größten Triumph seiner Karriere.

Er hat geschafft, was weder Roger Federer noch Boris Becker gelungen ist: Alexander Zverev hat Olympia-Gold im Einzel gewonnen. Der 24 Jahre alte Hamburger setzte sich am Sonntag souverän in zwei Sätzen gegen den Russen Karen Khachanov durch. Es ist der mit Abstand größte Sieg seiner Karriere.

Zwar war Alexander Zverev bei seiner Olympia-Premiere an Position vier gesetzt und galt durchaus als Medaillenkandidat für Japan. Dass er aber Gold holen würde, war im Vorfeld von kaum jemandem erwartet worden.

Dann aber besiegte Zverev im Halbfinale den serbischen Topfavoriten Novak Djokovic in drei Sätzen - und ging plötzlich selbst als Topfavorit ins Finale. Die drei Sätze brauchte er dort dann nicht einmal: Schon nach 43 Minuten entschied Zverev den ersten Satz mit 6:3 für sich. Im zweiten Satz gelang ihm ein frühes Break zum 2:0, bevor er Khachanov schließlich auch dessen Aufschlag zum 4:0 abnahm. Nach nur einer Stunde und 19 Minuten verwandelte Zverev dann seinen ersten Matchball, das Finalergebnis lautet 6:3 und 6:1.

Es ist die vierte Goldmedaille für Deutschland in Tokio nach den Dressurreiterinnen (Team und Jessica von Bredow-Werndl im Einzel) und Slalom-Kanutin Ricarda Funk.

Für den Deutschen Tennis Bund (DTB) ist es im Männer-Einzel die zweite Olympiamedaille überhaupt nach Silber für Tommy Haas im Jahr 2000 in Sydney. Bei den Frauen hatte Steffi Graf 1988 Gold für Deutschland gewonnen, Angelique Kerber wurde 2016 in Rio Olympia-Zweite. Ebenfalls Gold für Deutschland hatten 1992 in Barcelona Boris Becker und Michael Stich im Doppel gewonnen.