Ausnahmeschwimmer Caeleb Dressel hat seine vierte Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der 24-Jährige schlug am Sonntag im Finale über 50 Meter Freistil nach 21,07 Sekunden an und stellte damit einen olympischen Rekord auf. Zweiter wurde der Franzose Florent Manaudou, Bronze holte der Brasilianer Bruno Fratus.

Dressel hatte zuvor schon Gold über die doppelte Distanz und 100 Meter Schmetterling gewonnen. Im Schmetterling-Rennen stellte er in 49,45 Sekunden einen Weltrekord auf. Zudem siegte er mit der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel der USA. Insgesamt hat er nun sechs Olympia-Goldmedaillen auf dem Konto. In Rio de Janeiro hatte Dressel 2016 mit zwei Staffeln Gold gewonnen.

Weitere Meldungen aus Tokio

Leichtathletik: Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo ist ins Finale eingezogen. Die 27 Jahre alte Heidelbergerin kam am Sonntagmorgen in der Qualifikation von Tokio im letzten Versuch auf die Saisonbestleistung von 6,98 m und überbot damit die für den direkten Einzug ins Finale nötigen 6,75 deutlich. Als insgesamt Zweitbeste hinter der Serbin Ivana Spanovic (7,00) und vor London-Olympiasiegerin Brittney Reese aus den USA zog Deutschlands Sportlerin des Jahres in die Entscheidung der besten zwölf am Dienstag (3.50 Uhr MESZ) ein.

Bei 39 Grad Hitze im Olympiastadion hatte Mihambo zuvor mit 6,64 und 6,56 m zwei schwache Sprünge gezeigt. Die deutsche Vizemeisterin Maryse Luzolo (Königstein) schied mit 6,54 m aus. Bei ihrem WM-Triumph 2019 in Doha hatte Mihambo schon im ersten Durchgang der Qualifikation 6,98 m erreicht und sich danach mit grandiosen 7,30 m den Titel geholt. In der Olympiasaison kam Mihambo nur schwer in Fahrt, hatte Probleme mit dem Anlauf und knackte erst Anfang Juli in Stockholm die Sieben-Meter-Marke (7,02) - allerdings bei zu starkem Rückenwind. Ihre reguläre Saisonbestmarke stand bei 6,92. SID cl cp

Europameisterin Gesa Felicitas Krause ist ohne Probleme ins Finale der Olympischen Spiele von Tokio über 3000 Meter Hindernis eingezogen. Zwei Tage vor ihrem 29. Geburtstag kam Krause in ihrem Vorlauf auf Platz zwei und erreichte damit sicher die Entscheidung am Mittwoch (13 Uhr MESZ). Bei bereits am Morgen 38 Grad kam Krause in 9:19,62 Minuten hinter der früheren Vizeweltmeisterin Courtney Frerichs aus den USA (9:19,34) und vor Kenias Weltmeisterin Beatrice Chepkoech (9:19,62) ins Ziel, sie machte dabei einen starken Eindruck. Die zweimalige WM-Dritte Krause war bei Olympia 2016 in Rio mit deutschem Rekord (9:18,41) auf Platz sechs gekommen. Mittlerweile hat sie die nationale Bestmarke auf 9:03,30 Minuten gedrückt.

Ausgeschieden sind in Tokio die frühere deutsche Meisterin Elena Burkard (LG Nordschwarzwald) als Sechste ihres Vorlaufs (9:30,64) sowie die deutsche Vizemeisterin Lea Meyer (Lönigen) als Siebte (9:33,00). Schnellste der Vorläufe war Winfred Yavi aus Bahrain (9:10,80). Ihre Landsfrau Ruth Jebet, die 2016 in Rio Gold gewonnen hatte, ist wegen Dopings gesperrt.