Frühsport in New York: Alexander Zverev bei seinem Erstrundensieg.

Der Tennis-Olympiasieger nimmt die erste Runde in New York locker und trifft nun auf seinen Davis-Cup-Kollegen.

Alexander Zverev hat bei den US Open in New York die zweite Runde erreicht. Der an Nummer zwölf gesetzte Hamburger Tennisprofi gewann sein Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukic aus Australien 6:4, 6:4, 6:4 und schonte dabei auch seine Kräfte. Nächster Gegner ist sein Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier aus Kempen. Der 24-Jährige gewann am Dienstag nach anfänglichen Problemen klar mit 6:7 (5), 6:3, 6:1, 6:2 gegen den Franzosen Constant Lestienne.

"Für eine erste Runde war es wirklich sehr, sehr gut von mir, von Anfang bis Ende sehr souverän, vielleicht nur eine kurze Schwankung im dritten Satz", sagte Zverev nach dem Match zu für ihn ungewohnter früher Uhrzeit. Ein Beginn schon um 11 Uhr am Vormittag ist seine Sache nicht. "Um 6.30 Uhr aufzustehen mag ich nicht so gerne, andererseits hast du dann den ganzen Tag frei, musst nicht den ganzen Tag auf deine Matches warten."

Auf dem gut besuchten Court 17, mit 2800 Plätzen der viertgrößte Platz auf der Anlage, kam Zverev nach leichten Anlaufschwierigkeiten gegen den 27 Jahre alten Australier schnell in Schwung. Nach einem Break zum 3:2 holte er sich den ersten Satz bei eigenem Aufschlag nach 42 Minuten. Der Olympiasieger spielte solide, wirkte souverän gegen die Nummer 50 der Weltrangliste. Vukic hatte vor den US Open noch im Finale des ATP-Turniers in Atlanta gestanden, Zverev aber zeigte sich im ersten Duell mit dem Hartplatzspezialisten gut vorbereitet und spielte auch in den entscheidenden Phasen des zweiten Satzes besser als sein Kontrahent. Im dritten Durchgang konterte er seinen eigenen Aufschlagverlust zum 4:4 in einem umkämpften Spiel mit einem Rebreak und spielte das Match danach konzentriert und mit seinem 13. Ass zu Ende.

Daniel Altmaier gelang am Dienstag der erste Zweitrundeneinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York. Er steht in der Weltrangliste auf Platz 53 und bestritt bislang ein Duell mit Zverev: 2022 setzte sich der 26 Jahre alte Hamburger bei den Australian Open in drei Sätzen durch.