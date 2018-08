8. August 2018, 22:31 Uhr Zehnkämpfer Arthur Abele Plötzlich König der Athleten

Zehnkämpfer Arthur Abele gewinnt Gold und sorgt für eine große Überraschung bei der Leichtathletik-EM in Berlin.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz entgleitet der sicher geglaubte Sieg - sie gewinnt schließlich aber Silber.

Von Joachim Mölter, Berlin

Am Ende kam Berlino und setzte dem Ganzen die Krone auf. Das Berliner Leichtathletik-Maskottchen hatte sich an den ermatteten Arthur Abele herangeschlichen, der nach dem finalen 1500-Meter-Lauf gebeugt auf der blauen Bahn stand, und ihm hinterrücks die Insignien auf den Kopf gesetzt, die den König der Athleten kennzeichnen. Als solche werden stets die Zehnkampf-Sieger bezeichnet, die vielseitigsten Athleten, die es gibt. Und der Ulmer Arthur Abele, 32 Jahre alt, hatte sich am Mittwochabend krönen lassen bei den Europameisterschaften im Olympiastadion. Mit 8481 Punkten holte er sich seinen ersten internationalen Titel und dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) die erste Goldmedaille bei seinem Heimspiel.

Dieser Erfolg war begünstigt durch den Umstand, dass der Franzose Kevin Mayer, der Weltmeister, bereits nach der zweiten Übung aus dem Rennen war, nach drei ungültigen Versuchen im Weitsprung. "Ich hätte eher einen Weltrekord von Mayer erwartet, als dass er drei Ungültige im Weitsprung macht", sagte DLV-Sportdirektor Idriss Gonschinska. Aber so ist es nun mal, auch in der Leichtathletik: Man muss seine Chancen nutzen. Abele machte das.

Kugelstoßerin Schwanitz und Weitspringer Heinle holen Silber

Mit Saisonbestleistung von 45,42 Metern im Diskuswerfen hatte der grundsolide Schwabe erstmals die Führung übernommen. Selbst ein mäßiger Stabhochsprung (4,60 Meter) warf ihn nicht mehr aus der Bahn: "Speer und 1500 Meter sind meine Paradedisziplinen", wusste er, "da kann ich richtig Vollgas geben." Das musste er nicht einmal, mit 4:30,84 Minuten besiegelte er seinen Triumph vor Ilja Schkurenjow, einem als neutraler Athlet angetretener Russe.

Bevor Abele auf seine letzte Etappe ging an diesem Abend, hatten die Zuschauer bereits zwei Silbermedaillen für die einheimischen Athleten feiern dürfen - von unterschiedlicher Prägung. Fabian Heinle vom VfB Stuttgart überraschte mit einer Saisonbestleistung von 8,13 Meter, die er gleich zweimal erreichte. Damit verdrängte er den Ukrainer Serhii Nikiforow (ebenfalls 8,13) aufgrund des besseren zweiten Versuchs auf Rang drei; den Titel holte der Grieche Miltiadis Tentoglou mit 8,25.

Ebenfalls im letzten Durchgang entglitt derweil der Kugelstoßerin Christina Schwanitz das schon sicher geglaubte Gold: Die Titelverteidigerin konnte die 19,33 Meter der Polin Paulina Guba nicht mehr kontern und landete mit ihren 19,19 Metern ebenfalls auf dem zweiten Platz, womit sie aber nicht so glücklich gewesen ist wie Heinle. Schwanitz hatte als eine der größten Gold-Hoffnungen des DLV gegolten - zumindest bis zu ihrem Autounfall einen Tag nach ihrer Saisonbestweite von 20,06 Meter bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg.