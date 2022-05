Werder Bremen:Tatsächlich Aufstieg

Von Ralf Wiegand , Bremen

Es war alles ein bisschen lauter an diesem Nachmittag, die Musik im Stadion, die Gesänge der Fans, der Herzschlag der Stadt. Ganz Bremen hatte grün-weiß aufgezogen, das ist Ehrensache an solch besonderen Tagen, von denen der Verein so viele in seiner mehr als 120-jährigen Geschichte erlebt hat. In den letzten Jahren sammelten allerdings die, denen Fußball nicht vollkommen egal ist, stets den Mut der Verzweiflung und trugen ihn Jahr für Jahr gemeinsam zum Weserstadion, auf dass der SV Werder nicht absteigen möge.