Viele Menschen befinden sich zurzeit in Selbstisolation, die Kontaktbeschränkungen in Deutschland gelten noch bis auf Weiteres. Wilfried Erdmann, 80, weiß, wie es ist, allein zu sein, und gibt Tipps für den Umgang mit der Einsamkeit. Erdmann lebt in Schleswig-Holstein und ist viermaliger Weltumsegler. Als erster Deutscher segelte er 1968 solo um den Globus. Vor 20 Jahren umrundete er die Welt ein letztes Mal auf seinem Segelboot Kathena nui in 343 Tagen von Ost nach West. Nur vier Seglern glückte vor ihm diese Nonstopfahrt gegen die vorherrschende Windrichtung. Seine Reise schildert Erdmann in seinem Buch "Allein gegen den Wind".