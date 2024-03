Der Ausgang der letzten Hauptrundenpartie war für die Erstliga-Volleyballer des ASV Dachau keine Überraschung. Dennoch ließen sie nach dem 1:3 (25:18, 18:25, 16:25, 12:25) gegen den VfB Friedrichshafen erst einmal die Köpfe hängen. Denn die Chance auf die Playoffs war am Samstag tatsächlich noch einmal für einen Satz in greifbare Nähe gerückt. Dachau hatte den ersten Durchgang dominiert, den VfB danach aber ins Spiel finden lassen. "Am Ende haben sie uns genau die Grenze gezeigt, an der wir arbeiten müssen", sagte Dachaus Trainer Patrick Steuerwald, "wir haben Potenzial - jetzt müssen wir lernen, es konstanter an den Peaks abzurufen."