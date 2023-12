Andreas Wellinger hat sich in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen erneut in starker Form präsentiert. Der Führende in der Tournee-Gesamtwertung sprang am Sonntag 139 Meter weit und belegte damit den zweiten Platz. Den Sieg in der Qualifikation sicherte sich vor 8000 Zuschauern Anze Lanisek aus Slowenien. Wellinger hatte beim Tournee-Auftakt am Freitag in Oberstdorf gewonnen. Er trägt die Hoffnungen der deutschen Skispringer auf den ersten Gesamtsieg eines Landsmannes bei der Tournee seit Sven Hannawalds Triumph 2002.