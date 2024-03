VfB Stuttgart:Gönner wird neue Aufsichtsratschefin

Die frühere Ministerin Tanja Gönner ist die erste Aufsichtsratschefin in der Geschichte des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die ehemalige CDU-Politikerin wurde vor dem Hintergrund eines Machtkampfes im Klub am Dienstag bei einer außerordentlichen Sitzung als Nachfolgerin von Präsident Claus Vogt an die Spitze des Gremiums gewählt. Vogt bleibt Mitglied im Aufsichtsrat, Peter Schymon Stellvertreter.