Peter Gojowczyk bei den US Open : "Ich bin gern mein eigener Herr"

Peter Gojowczyk ist vor zwei Wochen als Qualifikant nach New York gekommen, nun steht er im Achtelfinale - und hat auch dort Chancen, weil er in der Lage ist, Probleme ganz ohne Hilfe zu lösen. Am Samstag schafft ein zweiter deutscher Qualifikant den Einzug in die zweite Woche.