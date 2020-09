US Open:Sagen, was ist - aber wie?

Kommentar von Jürgen Schmieder

Sportjournalismus ist mal eine ziemlich einfache Sache gewesen: Der Reporter wurde zu einer Veranstaltung geschickt, und dann erzählte er den Leuten, die nicht da waren, wie es gewesen ist: Ergebnis, Torschützen, Zuschauerzahl - vielleicht noch ein paar Eindrücke, damit die, die nicht da gewesen sind, informiert waren und mitreden konnten. Es gab sogar mal eine Zeit, in der Vereine die Reporter anbetteln mussten, doch bitteschön mal beim Training vorbeizuschauen.

Heutzutage redet jeder überall mit, auch wenn er nicht informiert ist, wie sonst ließe sich der Erfolg von Twitter erklären? Das Problem jedoch ist, und das wird nun bei Sport-Veranstaltungen wie der Tour de France deutlich: Wie sollen die Leute informiert werden, wenn kaum jemand noch hingeht und den Leuten erzählt, wie es ist? Es gibt offenbar ein paar Tennisspieler bei den US Open, die wollen lieber gestern als heute raus aus dieser Bubble, und sie sagen das auch auf Twitter - doch gibt es kaum jemanden, der berichtet, was wirklich los ist in der Blase, weil eben kaum jemand rein darf.

Klar, es ist dringend notwendig, wegen der Coronavirus-Pandemie die Zahl der Leute auf der Anlage so gering wie nur irgend möglich zu halten. Es sind jedoch pro Tag noch immer mehr als 3200 Leute da, Linienrichter trotz Hawk-Eye-Live-Technologie und Baristas trotz Kaffeeautomaten. Es gibt nach dem positiven Coronavirus-Test von Benoit Paire ein paar Fragen: an die Spieler, an die Veranstalter, an die Gesundheitsbehörde des Bundesstaates New York. Es gibt nur kaum jemanden, der sie innerhalb der Bubble stellt.

Eine 49-Wort-Mitteilung verdeutlicht die mangelnde Transparenz

Der US-Tennisverband hat zunächst nicht einmal Paires Namen mit Verweis auf Privatsphäre genannt. Es gab keine Bestätigung, dass zehn andere Teilnehmer direkt davon betroffen sind und dass für sie zwei verschiedene neue Sicherheitsprotokolle vereinbart wurden. Es gab keine Informationen über den Inhalt der jeweiligen Protokolle. Und es gab keine Nachricht, dass sich offenbar der US-Bundesstaat New York und die Stadt über diese Protokolle uneinig sind.

Was es gab: eine 49-Wort-Pressemitteilung. Es ist wichtig, dass jeder erfährt, was darin stand - möglichst wortgenau übersetzt: "Das Zverev-Mannarino-Match wurde verschoben, während ein gemeinschaftlicher Dialog mit Gesundheitsbeamten stattfand. Die Kommunikation mit Spielern wurde während des Nachmittags aufrecht erhalten, um sie stets unterrichtet zu halten. Wegen der heiklen medizinischen Aspekte ist die USTA nicht in der Lage, nähere Angaben zu machen."

Diese mangelnde Transparenz ist schrecklich, für Sport und Zuschauer, denn: Wenn die Leute nicht informiert werden, dann beginnen sie zu spekulieren und (Verschwörungs-)Theorien aufzustellen - wie deutlich auf Twitter zu sehen gewesen ist. Wer nun einwendet, dass doch die Experten des US-Rechte-Inhabers ESPN in der Blase seien, dem sei gesagt: Als das Zverev-Mannarino-Match in die entscheidende Phase des ersten Satzes ging, da wurde als Erklärung für den verspäteten Beginn, kein Witz, Wort für Wort die Pressemitteilung der USTA verlesen.