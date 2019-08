Julia Görges und Andrea Petković stehen bei den US Open in der zweiten Runde. Görges siegte am Dienstag gegen Natalia Wichljanzewa nach einem Fehlstart 1:6, 6:1, 7:6 (7:1) und gewann zum vierten Mal in Folge ihr Auftaktspiel in New York. Beim Stand von 5:6 im dritten Satz wehrte Görges einen Matchball ab, nach zwei Stunden nutzte die deutsche Nummer zwei ihre erste Gelegenheit zum Matchgewinn.

Petković erreichte hingegen erstmals seit 2016 wieder die zweite Runde in Flushing Meadows. Die frühere Top-Ten-Spielerin aus Darmstadt bezwang die Rumänin Mihaela Buzarnescu 6:3, 6:4. Auf die 31-Jährige wartet nun die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitová aus Tschechien. Die an Position 26 gesetzte Görges bekommt es mit Wildcard-Starterin Francesca di Lorenzo aus den USA zu tun.

Zuvor hatte am Montag Laura Siegemund ihr Auftaktspiel gewonnen. Die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber war in der ersten Runde des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison ausgeschieden. Gegen die Französin Kristina Mladenovic verlor sie mit 5:7, 6:0, 4:6 und kassierte damit ihre dritte Auftakt-Niederlage in Serie. In Flushing Meadows konnte Kerber von einer Verletzung ihrer Gegnerin nicht profitieren und musste sich nach 2:24 Stunden geschlagen geben.

Dabei erwischte Kerber gegen Mladenovic eigentlich einen guten Start und nahm der Französin sofort den Aufschlag ab. Weil sie danach aber ebenfalls ihr Service abgeben musste, war der erste Satz sofort wieder offen. Zwar wirkte die deutsche Nummer eins insgesamt etwas dominanter, allerdings konnte Kerber ihre leichte Überlegenheit nicht in genügend Punkte ummünzen.