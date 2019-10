"Fast ein Kurztrainingslager": Urs Fischer nimmt 25 Spieler mit nach München, denn am Dienstag steht die Pokalpartie beim SC Freiburg an und die Mannschaft reist direkt weiter.

Die erste Reise des 1. FC Union Berlin zum FC Bayern München begann formell erst am Freitag. Doch natürlich war sie schon vorher in Köpenick in aller Munde gewesen - im Grunde schon nach Ende der vergangenen Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (2:0), als Verteidiger Keven Schlotterbeck halb im Scherz, aber halb im Ernst sagte, man werde "mit Schaum vorm Mund" nach Bayern fahren. Oder: Am Tag danach, als Union-Trainer Urs Fischer nach den Chancen des Bundesliganeulings beim Rekordsieger gefragt wurde. "Muss ich sie denn beziffern?", fragte Fischer zurück und philosophierte: "Es spielt doch keine Rolle, wie hoch sie ist!" Denn es gehe nur darum, bereit zu sein. Bereit zu sein für den Fall, dass sich eine Chance bietet. So wie möglicherweise am Samstag. Oder doch nicht?

Wenn es jemanden gibt, der sich in gegenwärtiger Lage eine Chance ausrechnen mag, dann Fischer, der ja - Achtung: kein Wortwitz - passionierter Angler ist und als solcher frohlocken müsste angesichts der Nachrichten, die rund um den FC Bayern kreisen. Sie künden von rauen Wassern, und in solchen lässt sich angeblich besonders gut fischen. Köder dieser Art aber verschmähte Fischer, als sie ihm vor der Abreise nach München hingehalten wurden: "Ich bin mir nicht sicher, ob dort wirklich eine solche Unruhe herrscht", sagte er. Vielmehr erinnern ihn die Debatten an Situationen rund um seinen früheren Verein FC Basel, einen Spitzenklub der Schweiz, wo die Debatten - wie beim FC Bayern - sich nie aufs nackte Resultat beschränkten, sondern auch um die Qualität des jeweiligen Auftritts kreisten.

Es wäre das, was man gemeinhin eine Sensation nennt

Andererseits: Zuletzt holte der FC Bayern gegen die Konkurrenten Hoffenheim und Augsburg nur einen von sechs möglichen Bundesligapunkten, in der Champions League bei Olympiakos Piräus gab es immerhin einen 3:2-Sieg. Das sind alles Spiele, die sich auch Fischer nun detailliert angeschaut hat, in der Hoffnung doch noch ein Detail zu finden, das die Angel am Ende zappeln lässt.

Es wäre das, was man gemeinhin eine Sensation nennt. Bis zur Wende spielten die Köpenicker bekanntlich in der 1990 abgewickelten DDR, danach blieben sie im wiedervereinigten Deutschland unterklassig, bis sie im Mai erstmals aufstiegen, was ihnen nun die erste Visite beim Bundesliga-Rekordmeister beschert.