U21 siegt im Elfmeterschießen:Zur Belohnung eine Kiste Mineralwasser

Von Ulrich Hartmann

Die Deutsche Knigge-Gesellschaft verrät in ihrem Werte-Kanon nichts darüber, wie man gegen Ende eines Fußballspiels angemessen auf einen 0:1-Rückstand reagiert. Man erfährt von diesem Verein nichts über elegantes Kräftemanagement in einer anstrengenden Verlängerung. Und über die adäquate Reaktion auf Elfmeter-Kanonaden dänischer Jungnationalspieler ist aus dieser dem Humanismus und dem freundlichen Umgang gewidmeten Einrichtung schon gar nichts zu erfahren.

Die deutschen U21-Fußballer, die im Unterhaltungsprogramm ihrer EM-Vorbereitung mit großem Spaß dem launigen Vortrag einer Repräsentantin der erwähnten Knigge-Gesellschaft gelauscht hatten, haben im Viertelfinale gegen Dänemark beim 8:7 (2:2, 1:1)-Sieg nach Elfmeterschießen trotzdem alles richtig gemacht, was die fußballerischen Aspekte des guten Benehmens angeht. Sie haben zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit ein 0:1 ausgeglichen, haben in der Verlängerung dänische Großchancen vereitelt und im Elfmeterschießen die vorzügliche Etikette ihres Torwarts Finn Dahmen bejubelt, der zwei von sieben Elfmetern freundlich, aber bestimmt den Einlass ins Tor verweigert hat.

120 Minuten Fußball und insgesamt 14 Elfmeter waren am Montagabend vonnöten, um 16 Minuten vor Mitternacht den Einzug ins Halbfinale gegen die Niederlande zu feiern (Donnerstag, 21 Uhr, Pro7). Es war ein Rausch der Leidenschaft und ein Festival der Tugenden, aber dass eine deutsche U21 zum vierten Mal nacheinander ins EM-Halbfinale eingezogen ist, hatte nach Ansicht des Bundestrainers Stefan Kuntz einen ganz profanen Grund: "Die Jungs wollten einfach noch nicht nach Hause."

Statt nämlich nach nur drei Tagen in Ungarn schon wieder heimfliegen zu müssen, durften die Jungfußballer in ihrem schönen Vital-Hotel in Gardony am Dienstag ausschlafen und bis zum Mittag ausgiebig brunchen. Das fast dreistündige Viertelfinal-Event im Anschluss an eine kraftraubende Corona-Saison war ihnen derart in die lädierten Glieder gefahren, dass sie in der Kabine zur geliebten basslastigen Musik nicht einmal mehr zu tanzen vermochten. Dies verriet Kuntz zur Geisterstunde in einer virtuellen Pressekonferenz, in der er seinen Kader für dessen "ganz besondere Leidenschaft" lobte.

Nach dem Gegentreffer zum 0:1 (69.) waren seine Spieler dem Aus nahe, als der für Anderlecht spielende Lukas Nmecha in der 88. Minute das erlösende 1:1 erzielte. Per Kopfball vorbereitet hat diesen Treffer jener an Darmstadt verliehene FC-Bayern-Spieler namens Lars Lukas Mai, der wenige Tage zuvor erst nachnominiert und auch erst in der 87. Minute eingewechselt worden war. Fußball ist kein Sport des Zauderns, und Mais spontane Hilfsbereitschaft war von einer solchen Effektivität und Eleganz, dass es der "Dame vom Knigge", wie Kuntz sie nannte, Tränen der Freude in die Augen getrieben hätte.

Dahmen pariert zwei Elfmeter

Der ebenfalls als Joker eingewechselte Jonathan Burkardt aus Mainz schien sein Team mit dem 2:1 (100.) dann wiederum schon ins Halbfinale geschossen zu haben, als die Dänen doch noch einmal aufbegehrten und per Elfmeter zum 2:2 (108.) ausglichen. Mai hatte sich dieses Foul geleistet. Das war zwar ärgerlich, offenbarte aber auch, wie eindrucksvoll die deutschen Spieler immer wieder an beiden Enden des Feldes auftauchten.

Am Ende reihte sich auch der Mainzer Torwart Dahmen in die Heldenriege ein. Er parierte zwei Elfmeter in exakt jenem Tor, in dem ihm im Gruppenspiel gegen die Niederlande vor zwei Monaten noch ein Patzer widerfahren war, der sein Team damals den Sieg kostete. Nun konnte er sich im zweiten Akt dieser wegen Corona geteilten EM rehabilitieren und erhält als Lohn im selben Stadion in Szekesfehervar ein weiteres Spiel gegen die Niederlande. Wie eng es bei dieser EM zugeht, zeigte das Viertelfinale, in dem ein Spiel erst in der Nachspielzeit entschieden wurde, zwei erst in der Verlängerung und das deutsche gar erst im Elfmeterschießen.

Niklas Dorsch kehrt zurück

Deutschland gegen die Niederlande und Spanien gegen Portugal lauten nun die Halbfinalpartien am Donnerstag, am Sonntag steht das Finale in Ljubljana/Slowenien an.

Wieder mitwirken darf am Donnerstag im deutschen Team der außerordentliche Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom belgischen Klub Gent. Er war gegen Dänemark gelbgesperrt, hat seine Mitspieler mit der Aussetzung einer attraktiven Belohnung aber zum Sieg motiviert. Um selbst nicht tatenlos nach Ungarn gereist zu sein, hat er ihnen bei Erreichen des Halbfinals eine Kiste Mineralwasser in Aussicht gestellt. Eine derart tugendhafte und dem Wohlbefinden dienliche Freundlichkeit müsste ihm bei der Knigge-Gesellschaft eigentlich den Titel "Mann des Jahres" einbringen.