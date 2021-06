Von Sebastian Fischer

Phil Foden könnte seit dem vergangenen Wochenende zum Beispiel eine passende Szene zum Thema schildern: Wie er, der rasende Engländer von Manchester City, im mit 0:1 verlorenen Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea eine riesige Torchance vergab, weil ihm Antonio Rüdiger mit einer noch riesigeren Grätsche dazwischen sprang. Auch Belgiens Kevin De Bruyne könnte eine schmerzhafte Anekdote beitragen: Er beendete das Finale mit Brüchen im Gesicht, nach einem Zweikampf mit Rüdiger - der danach versicherte, das sei keine Absicht gewesen.

Das Thema, zu dem man zwei mutmaßliche Protagonisten der bevorstehenden Europameisterschaft befragen könnte, das wären die vermeintlichen Abwehrprobleme der deutschen Nationalelf. Auch Karim Benzema, Stürmer von Deutschlands erstem Gruppengegner Frankreich, würde sich dafür historisch bedingt als Experte eignen: Er ist nicht nur mit Real Madrid im Champions-League-Halbfinale an Chelsea und Rüdiger gescheitert; er kann sich wahrscheinlich auch noch an das Viertelfinale der WM 2014 erinnern, als Frankreich gegen Deutschland ausschied, er selbst an Manuel Neuers ausgestrecktem Arm verzweifelte und in Mats Hummels ein Verteidiger per Kopf zum einzigen Tor traf. Deutsche Abwehrprobleme? Pardon?

Joachim Löw hat im EM-Trainingslager in Seefeld am Wochenende wenig Zweifel daran gelassen, worum es ihm in den kommenden Tagen geht, bevor sein letztes Turnier als Bundestrainer ansteht: Pragmatismus. Zum Beispiel gelte es, dringend an der defensiven Kompaktheit zu arbeiten und Standardsituationen besser zu verteidigen. "Wir müssen in der Defensive stabiler werden, das ist ganz klar", sagte er.

16 Gegentore in acht Spielen, das war die Bilanz im Vorjahr

Tatsächlich war es ja die Abwehr, die ihm in den vergangenen Monaten die größten Sorgen bereitete, nicht erst seit dem desaströsen 0:6 gegen Spanien im vergangenen Herbst. 16 Gegentore kassierte die Nationalelf in acht Spielen 2020. Löw versuchte es mit verschiedenen Formationen in verschiedenster Besetzung. Er stellte mal eine Dreierkette auf, mal eine Viererkette. Mal sollte sich ein Mittelfeldspieler zwischen die Verteidiger zurückfallen lassen, denen die öffnenden Pässe nicht gelangen. Dann sollten es die Verteidiger wieder selbst mit dem Spielaufbau versuchen. Alle Maßnahmen funktionierten nicht so richtig. Und das stimmte bei Gegnern wie Frankreich oder Portugal eher bedenklich.

Nun jedoch, zwei Wochen vor dem Turnierauftakt, gehören zur deutschen Innenverteidigung zwei Spieler, die im Herbst noch nicht dabei waren: Der Champions-League-Sieger Rüdiger in Bestform und der zurückgeholte Hummels.

Detailansicht öffnen Seit kurzem Champions-League-Sieger und womöglich bald zusammen mit Mats Hummels für die Sicherheit im Spiel der Nationalelf zuständig: Antonio Rüdiger vom FC Chelsea. (Foto: David Klein/imago)

Rüdiger, 28, war zwar schon 2020 mit von der Partie, aber er war damals noch ein anderer Fußballer. Er saß unter Trainer Lampard beim FC Chelsea oft dauerhaft auf der Bank, ihm fehlten Spielpraxis und Sicherheit, weshalb er an jenen Verteidiger erinnerte, der er in jungen Jahren beim VfB Stuttgart gewesen war: mit den besten Voraussetzungen gesegnet, aber immer auch für einen bis drei Fehler gut. Nachdem im Januar dann aber Thomas Tuchel in London übernahm und die Weichen dafür stellte, dass aus einer im Liga-Mittelfeld dümpelnden Mannschaft der Champions-League-Sieger werden konnte, war Rüdiger wieder gesetzt - und spielte famos.

Man könne "durchaus das Wort Weltklasse in den Mund nehmen", wenn man Rüdigers Leistungen in den vergangenen Monaten beschreibe, sagte Hummels am Montag in Seefeld. "Toni hat gezeigt, dass er ein absolut überragender Verteidiger sein kann."

Hummels ist gut gelaunt: "Bin ich zu langsam? Das frage ich mich, seit ich 17 Jahre alt bin"

Hummels, 32, der ebenfalls eine starke Saison spielte, könnte gemeinsam mit Rüdiger die Stamm-Innenverteidigung bei der EM bilden, so waren jedenfalls Löws lobende Worte für die beiden zuletzt zu deuten. Und die Rückholaktion des Dortmunders nach seiner Ausbootung im März 2019 würde sich ähnlich wie bei Thomas Müller wohl kaum lohnen, säße er auf der Bank. Zwar wollte Hummels "gar nicht so sehr auf eine mögliche Konstellation eingehen", im Kader gebe es schließlich "wirklich eine hervorragende Auswahl an Spielern für die Position", neben dem derzeit formschwachen Niklas Süle noch Matthias Ginter und Robin Koch. Doch Hummels sagte auch, dass er sich wie Müller in der Rolle eines "Wort- und Anführers" sehe - und bestätigte damit die ersten Eindrücke aus dem Trainingslager, wo die beiden scheinbar bei jeder Gelegenheit den Ton angeben. Als wären sie nie weggewesen, wie Torwarttrainer Andreas Köpke sagte.

Hummels wirkte hervorragend gelaunt. "Bin ich zu langsam? Das frage ich mich, seit ich 17 Jahre alt bin", sagte er zum Beispiel, als er nach Selbstzweifeln gefragt wurde. Löws Entschluss 2019? "Es hat weh getan", aber: "Es war ein Ziel von mir, mich wieder hier reinzuarbeiten." Und die durch Müller und ihn womöglich durcheinandergewirbelte Hierarchie in der Mannschaft? "Komplett unproblematisch."

Hummels sprach aber auch ein Problem an. Es gehe nun darum, anders als vor der vermurksten WM 2018, schon im ersten Testspiel gegen Dänemark am Mittwoch nicht locker aufzutreten wie bei einer Trainingseinheit, sondern so, "wie wir bei der Euro spielen wollen". Wie die anderen Spieler des FC Chelsea ist Rüdiger da allerdings noch nicht dabei. Und dann spricht zwar viel für ein Duo aus ihm und Hummels: Physische Robustheit, starke Spieleröffnung, die Schnelligkeit Rüdigers gepaart mit Hummels' Stellungsspiel. Zusammengespielt haben sie bislang aber eher selten, dauerhaft an den gerade in der Abwehr wichtigen Abstimmungen arbeiten konnten sie also bislang schon gar nicht.

Hummels ist allerdings wenig überraschend zuversichtlich. Er sagte über Rüdiger: "Wenn so ein Spieler kommt, fällt es jedem leicht, mit ihm zu harmonieren."