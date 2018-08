6. August 2018, 10:53 Uhr TSV 1860 München Sieg für den Obststandl-Didi

Bei der Rückkehr des Grünwalder Stadions in den Profifußball gewinnt der TSV 1860 gegen die Sportfreunde Lottemit 5:1.

Als förderlich erweist sich das Zusammenspiel von Sascha Mölders und Adriano Grimaldi, der neben einem Tor auch zwei weitere Treffer vorlegt.

Nicht dabei war der Investor Hasan Ismaik, der am Wochenende jedoch in München weilte und die Fans via Facebook unterhielt.

Aus dem Stadion von Philipp Schneider

Am Freitagnachmittag, einen Tag vor dem großen Spiel des TSV 1860 München gegen die Sportfreunde Lotte, ist Hasan Ismaik an der Münchner Universität spazieren gegangen. Er wollte sich ein bisschen Obst kaufen. Kurz darauf, Ismaik hatte gerade ein paar Früchte ins Visier genommen, sagte ihm der Obsthändler, dessen Früchte Ismaik ins Visier genommen hatte, und der den Löwen-Investor offenbar erkannt hatte, dass er selbst ein eingefleischter Löwenfan sei. Also redeten die zwei eingefleischten Löwenfans eine Weile. Und Ismaik war ziemlich schnell sehr angetan von dem Obsthändler, der ja in München und gerade im Umfeld von 1860 kein Unbekannter ist. "Ich habe ihn als herzlichen Menschen und tollen Superlöwen kennengelernt", schrieb Ismaik über den Obststandl-Didi. Und: "Ich kann sein Obst nur empfehlen."

Irgendjemand muss Hasan Ismaik eine PR-Agentur empfohlen haben, die es für eine gute Idee hält, diesen rundum herrlichen Kausalzusammenhang auf Ismaiks Facebook-Seite hochzuladen: Da ist doch Ismaik nach Monaten endlich mal wieder in München. Plötzlich verlangt es Ismaik nach Obst. Ismaik geht zur Universität (wo man halt so hingeht, wenn man Obst kaufen möchte in München). Ismaik gerät an der Universität ausgerechnet an jenen Obstverkäufer, der ja als weltweit größter Löwenfan aller Obstverkäufer gilt - seit er 2009 mal Neumitglieder bei 1860 mit einer kostenlosen Tüte voll Obst warb. Hasan und Didi verstehen sich prächtig. Umarmung. Foto. Facebook. Upload.

Nun. Warum denn nicht?

Didi "Dieter" Schweiger, 59, besser bekannt als Obststandl-Didi, Bananen-Didi und Sechzger-Didi, ist allerdings tags darauf genau wie Ismaik nicht im Grünwalder Stadion gewesen, als die Mannschaft des TSV 1860 München über die Sportfreunde aus Lotte hergefallen ist wie hungrige Fruchtfliegen über eine überreife, schon leicht warme Papaya: 5:1 gewann 1860 sein erstes Heimspiel nach dem Aufstieg in die dritte Liga. Mit einer Leichtigkeit und Deutlichkeit, die schon überraschte. Und die nun den Löwenbeobachter nach dem zweiten Spieltag vor eine schwierige Frage stellt: Wie gut ist Bierofkas Mannschaft? Nach dem 0:1 zum Auftakt in Kaiserslautern waren sich alle einig, dass der Zweitliga-Absteiger und sofortige Wiederaufstiegs-Kandidat mit dem wesentlich dickeren Budget kein Maßstab sein sollte. Nun, nach dem 5:1 gegen Lotte, bei dem Sechzigs halbe Mannschaft ein Tor schießen durfte, ist die Frage: Dürfen denn die Sportfreunde aus Lotte ein Maßstab sein? Trainer Bierofka jedenfalls durfte sehr zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft: "Heute haben wir die Lehren aus dem Spiel gegen Kaiserslautern gezogen. Wir haben heute einige Sachen richtig gut gemacht."

Ismaik meldet sich noch einmal nach dem Schlusspfiff

Vor allem die neuen Spieler hatten ihre Sache gut gemacht, sie erzielten drei der fünf Tore. Simon Lorenz sorgte für die Führung (13.), Adriano Grimaldi erhöhte (22.) auf 2:0 und Stefan Lex (89.) traf zum 5:1. Zwischenzeitlich hatten auch die schon in der Vorsaison bewährten Fachkräfte Sascha Mölders (51.) und Felix Weber (65.) noch etwas beigesteuert, um der Rückkehr des Sechzger-Stadions in den Profifußball nach 13 Jahren einen angemessenen Rahmen zu verleihen. "Oft ist es im Fußball so, dass, wenn du ein frühes Tor machst, das Spiel in die eine oder andere Richtung kippt", sagte Stefan Lex. "Mit dem ersten Tor kam die letzte Überzeugung, die in Lautern noch nicht da war, weil wir nicht wussten, wo wir in der Liga stehen." Offenbar weiß zumindest Lex nun, wo Sechzig in der Liga steht. Auch Bierofka meinte: "Es war wichtig für uns, in der dritten Liga anzukommen." Als Schlüssel zum Sieg erwies sich neben dem frühen Tor vor allem Sechzigs Stärke bei Standardsituationen. Nach zwei Freistoßflanken von Philipp Steinhart fielen zwei Tore, die Führung durch Lorenz und das 4:1 durch Weber. "Bei den Standards waren wir effektiv, das sollte wieder eine Waffe werden", meinte Rechtsverteidiger Herbert Paul.

Als förderlich erwies sich zudem das gute Zusammenspiel von Sechzigs neuem Sturm der Kolosse, mit Sascha Mölders und Adriano Grimaldi. In Spielanlage und Statur sind sich beide sehr ähnlich. Dass dies manchmal kein Hemmschuh sein muss, zeigte das Spiel gegen Lotte. Beide trafen, beide hatten Chancen für mehr Tore, beide beschäftigten die gegnerische Abwehr - und Grimaldi legte noch zwei Tore auf, darunter das von Mölders. "Die beiden Stürmer haben sich sehr gut unterstützt, waren schwer zu verteidigen, mit einer großen Wucht", meinte auch Bierofka. Grimaldi jedenfalls war so bestimmend gegen Lotte, dass es nicht verwundert hätte, wäre ihm der Sieg gewidmet worden von seinen Mannschaftskollegen. Taten sie nicht. Vielleicht auch, weil der Sieg schon von anderer Seite jemand anders gewidmet worden war.

Nach dem Schlusspfiff meldete sich Ismaik noch mal auf Facebook.

"Ich widme diesen Sieg dem Münchner Obsthändler Didi. Er hat mir gestern gesagt, dass er so gerne im Grünwalder Stadion dabei wäre, aber samstags immer arbeiten muss. Er arbeitet so hart für sein Geld. Er war überzeugt, dass die Mannschaft auch ohne ihn gewinnt und er hat recht behalten. Aber auch die anderen - beruflich bedingt - verhinderten Löwen will ich nicht vergessen."