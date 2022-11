Von Christoph Leischwitz, München

Es war das letzte Profifußballspiel in Deutschland vor der WM in Katar, und für den TSV 1860 München war es nach trostlosen Wochen die letzte Möglichkeit, halbwegs versöhnlich in die Winterpause zu gehen - das ist nicht gelungen, trotz kurzzeitiger Führung per Foulelfmeter von Albion Vrenezi (76.). Doch durch einen Kopfballtreffer von Rot-Weiss Essens Felix Bastians in der Nachspielzeit endete die Partie 1:1 (0:0). Sechzig überwintert damit auf Rang sechs der Drittliga-Tabelle.

"Das war sehr, sehr bitter", sagte Torschütze Vrenezi nach dem Spiel über den späten Ausgleich. Die Winterpause könne jetzt gut tun, so der Mittelfeldspieler, um danach wieder einmal gestärkt auf dem Platz zu stehen. "Kämpferisch war es auf jeden Fall gut, was wir gezeigt haben", meinte anschließend Verteidiger Christopher Lannert, "wir haben uns brutal reingehauen, es war ein sehr intensives Spiel." Der späte Ausgleich habe sich "ziemlich beschissen" angefühlt.

Die Partie war von wenigen Chancen, dafür von viel gezündeter Pytrotechnik in den Kurven geprägt. Bevor es einen echten Höhepunkt gab, gab es einen Tiefpunkt: Semi Belkahia musste nach zwölf Minuten ausgewechselt werden, offensichtlich hatte er sich schon länger vor einer Spielunterbrechung am Knie verletzt. "Wir können noch nicht sagen, was es ist", sagte Trainer Michael Köllner nach dem Spiel, am Dienstag werde man mehr wissen. Joseph Boyamba und Martin Kobylanski waren übrigens vor dem Spiel aus dem Kader gestrichen worden. Zur Erklärung sagte Köllner lediglich, dass der Kader so groß sei, dass es immer jemanden treffe.

"Und ihr steigt sowieso nicht auf", schallte es aus dem Gästeblock

Wegen Belkahias Verletzung musste Leandro Morgalla früher ran als gedacht, der 18-jährige Innenverteidiger hatte gegen den SC Freiburg II (0:2) wegen einer Schienbeinprellung gefehlt. Für Köllner folgte noch eine Schrecksekunde, als Morgalla gleich nach seiner Einwechslung ebenfalls am Boden lag, er konnte aber weiterspielen. Danach folgten nur sporadisch sportliche Höhepunkte. Die beste Möglichkeit vor der Pause hatte Marius Wörl, der eine Hereingabe knapp am fernen Pfosten vorbeisetzte (22.). Auf der Gegenseite setzte Niklas Tarnat einen Freistoß an den Pfosten (37.). Auch in der zweiten Halbzeit dauerte es lange, bis die Sechziger ihre Feldüberlegenheit in gefährliche Abschlüsse ummünzen konnten, Lannert setzte in der 72. Minute einen Fernschuss nur knapp neben das Tor.

Die vermeintlich entscheidende Szene ereignete sich dann eine Viertelstunde vor Schluss: Der eingewechselte Marcel Bär behauptete lange den Ball, Essens Björn Rother wollte klären, traf aber nur Stefan Lex. Den Foulelfmeter verwandelte Vrenezi souverän (76.), er beendete damit eine Torflaute von 355 Minuten ohne Treffer. Sechzig hatte im Anschluss einige Kontermöglichkeiten, ließ aber auch in der Schlussphase die Präzision beim Herausspielen klarer Torchancen vermissen. "Schläfrigkeit" bei einer Standardsituation in den Schlussminuten, so Köllner, habe dann dazu geführt, dass der Befreiungsschlag ausblieb.

Insgesamt zeigte sich Köllner aber durchaus zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, diese habe "eine Reaktion auf Freiburg" gezeigt. Nachdem in den vergangenen Tagen Unruhe aufgekommen war - Köllner hatte von Störfeuern aus dem Verein gesprochen -, blieb in der Pressekonferenz die Frage nicht aus, ob der 52-Jährige denn noch den vollen Rückhalt im Verein verspüre. "Ja", antwortete Köllner kurz und knapp.

Es warteten nun zwei intensive Monate auf seine Mannschaft, sagte Köllner - und er ging fest davon aus, dass er sie dabei begleiten wird. Die letzten Gesänge des Jahres, die durchs Grünwalder Stadion hallten, kamen aus dem Gästeblock: "Und ihr steigt sowieso nicht auf", war dort zu hören. Es gilt, sie zu widerlegen.