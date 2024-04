Finanzgeschäftsführer qua 50+1: Oliver Mueller (rechts) wurde vom e.V.-Präsidium um Robert Reisinger ins Amt gebracht - was den Investorenvertretern selbstredend sauer aufstieß.

Von Markus Schäflein

In der vergangenen Woche herrschte mal wieder Aufregung beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München im Streit zwischen den beiden Gesellschaftern: dem e.V. und der Investorenseite um Hasan Ismaik. Die Sport-Bild veröffentlichte Details aus dem Vertrag des Finanz-Geschäftsführers Oliver Mueller. Dieser war von den e.V.-Vertretern mittels der 50+1-Regel, die den Stammvereinen die Entscheidungshoheit sichert, ins Amt gebracht worden. Das stieß den Investorenvertretern selbstredend sauer auf, und nun fragten sie beim Deutschen Fußball-Bund an, ob die Anstellung überhaupt rechtmäßig sei. Der TSV 1860 hat nämlich für den Zeitraum bis zum 30. Juni keinen Vertrag mit Mueller geschlossen, sondern mit der Firma SCK GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach, dessen Gesellschafterin seine Frau Claudia Müller ist.