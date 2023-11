Einige Sponsoren hatten angekündigt, ihr Engagement infrage zu stellen, wenn das Präsidium den Vertrag mit Pfeifer nicht über das Saisonende hinaus fortsetzt. "Es wäre sehr bedauerlich, wenn 1860 durch die Handlungen eines wankelmütigen Präsidenten treue Sponsoren und Partner verlieren würde", erklärte Ismaik und fügte hinzu: "Wie immer sich die Sponsoren auch entscheiden werden, eine Insolvenz ist keine Option."

In der vergangenen Woche hatten sich die heillos zerstrittenen Gesellschafter des Fußball-Drittligisten, Vertreter des e. V. und der Investorenseite, zu einer Beiratssitzung getroffen - der Beirat ist das Gremium, das über die Besetzung der Geschäftsführung entscheidet. Und so spitzte sich der Streit quasi höchst offiziell zu: Die Vertreter der Investorenseite, also von Ismaiks Firma HAM, hätten gerne beschlossen, den Vertrag mit Pfeifer zu verlängern - aufgrund der Vertragsgestaltung müsste dies bis zum Ende des Kalenderjahres geschehen. Bei den meisten e. V.-Vertretern war Pfeifer, der seit dem Frühjahr eine engere Zusammenarbeit mit den HAM-Statthaltern pflegte, jedoch in Ungnade gefallen - und so verweigerten sie die Vertragsverlängerung.

Nun kam es in dem paritätisch besetzten Gremium - mit Nicolai Walch und Präsident Robert Reisinger für den e. V. sowie Andrew Livingston und Saki Stimoniaris für HAM - zu einem 2:2. Somit wanderte die Personalie in die Verlängerung. Nämlich in die Gesellschafterversammlung, in der der e. V. 100 Prozent hält. Dort entscheidet das Präsidium allein. Reisinger ist gegen eine Verlängerung mit Pfeifer, Vize Hans Sitzberger dafür. Nun hängt alles an der Entscheidung des anderen Vizes Heinz Schmidt.

Unter Federführung des Hauptsponsors will ein "Bündnis Zukunft" in die e. V.-Politik eingreifen

Auch der Hauptsponsor Die Bayerische hatte sich zuletzt demonstrativ hinter Pfeifer gestellt. Sollte Pfeifer gehen müssen, enthält der bis 2027 geschlossene Sponsoringvertrag nach SZ-Informationen eine Klausel, die es ermöglichen würde, eine Kündigung zu prüfen. Das wird zunächst allerdings wohl nicht passieren: Unter Federführung des Hauptsponsors entsteht derzeit ein Netzwerk mit dem Namen "Bündnis Zukunft", das zum Ziel haben dürfte, den derzeit investorenkritischen Verwaltungsrat bei den nächsten Wahlen im Sommer 2024 völlig neu aufzustellen.

Zudem versuchen die generell klagefreudigen Investorenvertreter, das e. V.-Präsidium juristisch unter Druck zu setzen - mit einer etwaigen Haftung für wirtschaftliche Schäden der KGaA, die durch die Nichtverlängerung mit dem Geschäftsführer entstanden sein könnten. HAM hat bereits einen Strafrechtsanwalt mit Blick auf Schadenersatzforderungen eingeschaltet.

Ismaik kündigte an, finanzielle Mittel würden für die Profifußball-KGaA "in dem Maße zur Verfügung gestellt, wie und wann sich der e. V. für eine konstruktive Zusammenarbeit mit seinem Partner entscheidet. Anstatt zu versuchen, den Willen einiger weniger unqualifizierter Personen einem Unternehmen aufzuzwingen, das sie nicht zu führen haben". Zu einem per 50+1 eingesetzten neuen Geschäftsführer, wie es bereits bei Pfeifers Vorgängern Markus Fauser und Michael Scharold der Fall war, erklärte der Investor: "Jeder, der gewissermaßen vom e. V. zwangsverpflichtet zu 1860 kommt, wird nicht mit dem Geist der Zusammenarbeit kommen, der für das Funktionieren unseres Klubs erforderlich ist."

Reisinger wiederum begründete seine Haltung in einer E-Mail an Die-Bayerische-Vorstand Martin Gräfer, die der Welt zugespielt wurde, prägnant: "Ein Miteinander, wie es HAM vorschwebt, heißt andernorts Alleinherrschaft."