Wieder neue Gesichter: Valmir Sulejmani (links) und Morris Schröter beim Training in Giesing.

Von Markus Schäflein

Vor eineinhalb Wochen hatte Präsident Robert Reisinger auf der Mitgliederversammlung angekündigt, der Fußball-Drittligist TSV 1860 München werde zeitnah "wieder einen Sportlichen Leiter von Format" haben. Ein neuer Sportdirektor ist noch nicht präsentiert worden, stattdessen gab es seither: vier Zugänge, drei Vertragsverlängerungen und einen Weggang. Zuletzt präsentierten die Löwen zwei Offensivspieler: am Montag Valmir Sulejmani vom Ligakonkurrenten FC Ingolstadt, am Dienstag Morris Schröter vom Zweitligisten Hansa Rostock.

Offenkundig konnte sich Reisinger mit seinem bevorzugten Kandidaten auf den Sportchef-Posten, Horst Heldt, nicht durchsetzen. Favorit ist nun Christoph Janker, der allerdings noch beim FC Augsburg als Leiter der Lizenzspielerabteilung unter Vertrag steht und sich mit dem Bundesligisten erst noch auf die Modalitäten eines Weggangs einigen müsste. Am 1. August tritt beim FCA der neue Sportdirektor Marinko Jurendic sein Amt an, bis dahin hat Janker dort vermutlich noch einiges Organisatorisches für Geschäftsführer Stefan Reuter zu erledigen.

Einstweilen bestimmt bei Sechzig maßgeblich Trainer Maurizio Jacobacci die Transferaktivitäten. Die beiden Neuen dieser Woche eint, dass sie sich bei Sechzig neu beweisen dürfen. Für Sulejmani, 27, sah der frühere 1860-Trainer Michael Köllner beim FCI keine Zukunft, der Vertrag lief aus und wurde nicht verlängert. Der Angreifer war im Januar 2022 von Hannover 96 zum FCI gewechselt, in der abgelaufenen Drittliga-Saison kam er nur zu 13 Einsätzen. Seine erfolgreichste Zeit hatte Sulejmani beim SV Waldhof Mannheim, mit dem er 2019 den Aufstieg in die dritte Liga feierte.

Für die Zugänge ist derzeit bei den Löwen der Trainer zuständig - mangels eines sportlichen Leiters

Schröter, ebenfalls 27, hatte noch einen laufenden Vertrag in Rostock, dieser wurde aufgelöst. "Morris möchte aufgrund der mangelnden Perspektive bei uns eine neue Herausforderung annehmen", sagte Hansa-Sportdirektor Kristian Walter. "Diesem Wunsch sind wir selbstverständlich nachgekommen, weil es sowohl für ihn als auch für uns als Verein aus sportlicher Sicht absolut sinnvoll ist." Schröter kam über die Stationen FSV Zwickau und Dynamo Dresden an die Ostsee. Für Dresden und Rostock absolvierte der schnelle Außenbahnspieler 51 Spiele in der zweiten Bundesliga, für den FSV Zwickau 151 Partien der dritten Liga.

"Ich freue mich sehr, bei den Löwen zu sein und nun den Verein und die Stadt kennenzulernen. Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben", sagte Schröter in der Pressemitteilung des Klubs, und Sulejmani ergänzte: "Ich bin stolz, die weiß-blauen Farben tragen zu dürfen. Besonders gespannt bin auf die Fans, denn ich weiß welche Stimmung sie erzeugen können, besonders in der 60. Minute." Die üblichen Zitate eines Klubverantwortlichen zu den Transfers und ihren Beweggründen enthalten die Pressemitteilungen seit geraumer Zeit nicht mehr. Diese werden normalerweise ja auch von einem Sportdirektor gegeben, der die Kaderplanung verantwortet.