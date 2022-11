Von Christoph Leischwitz und Markus Schäflein

Michael Köllner sah am Montagabend nicht aus wie der Trainer, eher wie ein Funktionär. Diesmal trug er ein weißes Hemd unter dem dunkelgrauen Pullover. Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Rot-Weiss Essen, dem vierten Spiel in Serie ohne Sieg, sprach er dann auch wie ein Funktionär. Die Mannschaft habe besser gespielt als zuletzt gegen den SC Freiburg II, als sie sich in der Schlussphase eher wehrlos ihrem Schicksal ergeben hatte, was also auch keine große Kunst war - gut gespielt hatten die Sechziger gegen Essen jedoch auch nicht.