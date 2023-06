Der Sport-Geschäftsführer will aus Giesing in seine Heimat zu Austria Klagenfurt fliehen, doch wie immer ist die Lage kompliziert. Die zerstrittenen 1860-Gesellschafter bieten nun womöglich einen Kompromiss an.

Von Markus Schäflein

Nach allem, was ihm widerfahren ist, kann man gut verstehen, dass Günther Gorenzel vom Fußball-Drittligisten TSV 1860 München fliehen möchte. Nach der Entscheidung, den Trainer Michael Köllner freizustellen, hatte ihm Investoren-Statthalter Anthony Power schon im März per Mail in seiner gewohnt schnörkellosen Art mitgeteilt: "Sie müssen den Klub sofort verlassen." Als Gorenzel für einige Partien das Traineramt übernommen - und viele Punkte verloren - hatte, analysierte Investor Hasan Ismaik in der SZ prägnant: "Wir sind ohne einen fähigen Trainer in entscheidende Spiele gegangen." Und er sprach Gorenzel auch die Kompetenz ab, einen aufstiegstauglichen Kader für die kommende Saison zu planen: "Wenn man jemandem Jahr für Jahr ein Ziel setzt und ihm die Mittel gibt, es zu erreichen, und er schafft es nicht, wird er es nie schaffen. Das ist klar."