Der Machtkampf beim TSV 1860 hat dazu geführt, dass die Löwen zum Drittligastart noch immer ohne Sportchef dastehen - dafür mit einem gar nicht so billigen, aber zusammengestückelten Kader.

Kommentar von Markus Schäflein

Es ist nicht leicht zu verstehen, weshalb der Fußball-Drittligist TSV 1860 München mehr als einen Monat nach dem Abschied von Günther Gorenzel immer noch keinen neuen Sportdirektor hat. Und das entgegen der Ankündigung von Präsident Robert Reisinger bei der Mitgliederversammlung vor fast einem Monat, dass zeitnah ein Nachfolger Gorenzels zu erwarten sei. Man könnte meinen, gerade in der Phase, in der der Kader für die kommende Saison final gebaut wurde, wäre es wichtig gewesen, diese Position zu besetzen. So hätten es vermutlich fast alle Vereine im deutschen Profifußball getan. Aber bei Sechzig geht es mal wieder weniger um Inhalte als um Macht.

Wenn man so will, hatte die Investorenseite einen Bypass zur Kontrolle über die Transferaktivitäten gelegt: Erst setzten Hasan Ismaiks Münchner Statthalter bei der Trainersuche - mit finanziellem Druck - ihren Wunschkandidaten Maurizio Jacobacci durch. Dann gelang es ihnen, Gorenzel mit öffentlichen Schmähungen und einem Minibudget quasi aus dem Amt zu ekeln. Und immer noch zögert sich die Einstellung eines neuen Sportchefs hinaus, die Kaderplanung ist nun mehr oder weniger abgeschlossen. Zwischenzeitlich gab Ismaik scheibchenweise rund eine Million Euro zusätzlich fürs Sportbudget frei. Nun hat Sechzig einen gar nicht mehr so günstigen, aber zusammengestückelten Kader, der maßgeblich von Jacobacci, dem Trainer, verantwortet wird.

Präsident Robert Reisinger sah das Vakuum auf der Sportchef-Position von Anfang an kritisch, ihm fehlte bei der Planung wohl ein Regulativ. Zudem entstand zumindest ein Nährboden für Befürchtungen, dass Berater und Vermittler interessengesteuert Einfluss auf die Entscheidungen genommen haben könnten - ähnlich wie es in der Zweitliga-Saison 2016/17 passiert war, als die Investorenseite schon einmal die Kontrolle übernommen hatte und Sechzig mit dem höchsten Budget aller Zweitligisten abstieg.

Reisinger hatte auf der Mitgliederversammlung Anfang Juli daher einen zeitnah erscheinenden "Sportchef von Format" angekündigt. Auch der Verwaltungsrat, das höchste Gremium des e.V., hat sich nach SZ-Informationen einstimmig für Horst Heldt (früher Stuttgart, Schalke, Hannover, Köln) ausgesprochen, der offenbar zu finanzierbaren Konditionen zur Verfügung gestanden hätte. Nach einem Gespräch mit den Investorenvertretern in der vergangenen Woche aber sagte Heldt ab - sie machten ihm offenbar allzu deutlich, dass sie sein Engagement nicht zu schätzen wüssten.

Die 50+1-Regel wird zu einem stumpfen Schwert - so ins Amt gehievt zu werden, wird für kaum einen Kandidaten eine Option sein

Die 50+1-Regel wird so zu einem stumpfen Schwert. Denn mittels e.V.-Hoheit ins Amt gehievt zu werden, wird für kaum einen Sport-Geschäftsführer-Kandidaten eine Option sein - er muss ja davon ausgehen, dass ihm, ähnlich wie Gorenzel, von der Investorenseite sofort der Geldhahn zugedreht wird. Schließlich muss diese sämtliche Mehreinnahmen, die die KGaA erwirtschaftet, erst noch freigeben. Zuvor hatte in Christoph Janker bereits ein anderer Kandidat abgesagt; er entschied sich für einen Verbleib in ergänzender Funktion in der sportlichen Leitung des FC Augsburg.

So weit der Machtkampf. Und nun zum Sport: Wenn Jacobacci Erfolg hat und aus den zahlreichen Zugängen eine erfolgreiche Drittliga-Mannschaft formt, können er selbst, Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer, die Investorenvertreter Saki Stimonaris und Anthony Power sowie alle anderen Beteiligten in der KGaA sagen: Seht her, es hat doch funktioniert - ganz ohne Sportchef! Geht das Experiment schief, können Reisinger und die Verwaltungsräte darauf verweisen, gewarnt zu haben. Aber dass bei 1860 irgendjemand irgendetwas aus irgendetwas lernt, darf man mittlerweile für ausgeschlossen halten.