Von Markus Schäflein

Anthony Power, Investorenstatthalter beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München, hat sich mal wieder auf Instagram gemeldet. Er beglückte seine Follower mit einem Stück Punkrock, mit dem Song "Idiots Are Taking Over" von NOFX. Im Liedtext heißt es unter anderem: "Jetzt haben die Idioten die Macht übernommen / Sie verbreiten sich wie ein soziales Krebsgeschwür", "Ich fange an, mich wie Charlton Heston zu fühlen / Gestrandet auf einem Primatenplaneten / Affen und Orang-Utans, die ihn in Schutt und Asche legten", und: "Es gibt keinen Grund für Demokratie, wenn Unwissenheit gefeiert wird." Das ließ sich mal wieder mühelos auf den TSV 1860 beziehen, in dem qua 50+1 nicht die Investorenseite, sondern das von den Vereinsmitgliedern gewählte Präsidium das Recht aufs letzte Wort hat. Dazu schrieb Power einen seiner berühmten Sinnsprüche: "Schwache Leute reden und handeln nicht. Starke Leute handeln und schweigen." Und: "Jetzt haben die Idioten übernommen."