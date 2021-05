Der Traum von der Rückkehr in die zweite Fußball-Bundesliga lebte bis zum letzten Spieltag, doch dort versagten dem TSV 1860 München die Nerven. In der Drittliga-Partie beim FC Ingolstadt 04 unterlagen die Sechziger 1:3 (0:2). In die Relegation um einen Zweitliga-Platz ziehen daher die Ingolstädter und könnten so zwei Jahre nach ihrem Abstieg in Liga zwei zurückkehren.

Direkt aufgestiegen ist neben dem Meister Dynamo Dresden auch der FC Hansa Rostock, dem dafür am Samstagnachmittag ein 1:1 (1:1) gegen den Absteiger VfB Lübeck genügte. Nach neun Jahren kehrte Hansa damit zurück in Liga zwei. 7500 Fans, die wieder ins Rostocker Ostseestadion durften, bejubelten den langersehnten Aufstieg der Hansa-Profis, die sich bei Punktgleichheit nur aufgrund der besseren Tordifferenz den zweiten Platz vor dem FC Ingolstadt sicherten.

In der Relegation trifft Ingolstadt am 27. und 30. Mai auf den Drittletzten der 2. Liga. Der Gegner wird am Sonntag ermittelt. Vier Klubs kommen infrage: Jahn Regensburg, SV Sandhausen, VfL Osnabrück oder Eintracht Braunschweig. Für die Ingolstädter ist es die dritte Relegation nacheinander; 2019 stiegen sie ab, 2020 misslang der Wiederaufstieg in einem dramatischen Duell mit dem 1. FC Nürnberg.

Der Vorjahres-Meister FC Bayern II steigt ab

Eine frühe rote Karte gegen den Torhüter Marco Hiller nach einer Notbremse in der 9. Minute erschwerte den Löwen die Partie. Daher bestimmten die Gastgeber das Spiel lange und gingen durch einen Kopfball ihres Toptorjägers Stefan Kutschke verdient in Führung (26. Minute). Kurz vor der Pause erhöhte Marc Stendera diese nach einem Konter (44.). Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Löwen stärker und kamen, auch aufgrund der Abschlussschwäche der Ingolstädter, durch Dennis Erdmann noch zum Anschlusstreffer (81.). Während danach Dennis Eckert Ayensa einen Foulelfmeter für den FCI verschoss (90.), traf Marcel Gaus direkt im Anschluss per Elfmeter zum Endstand (90.+2).

Den größten und lautesten Jubel gab es an der Ostsee. Dass zum zweiten Mal in der zu Ende gegangenen Spielzeit Fans ins Ostseestadion durften, war einer Freigabe der Landesregierung zu verdanken. Ein noch einmal überarbeitetes Hygiene-Konzept war abgesegnet worden. Ein schriftlicher Nachweis eines negativen Testergebnisses war für den Zutritt ins Stadion verpflichtend, die Mund-/Nasenschutz-Pflicht galt auch auf den Tribünen. Bereits im März hatten rund 700 Fans im Rahmen eines Pilotprojekts das Spiel gegen den Halleschen FC (1:0) im Stadion verfolgt.

Als weitere Absteiger mussten nach der SpVgg Unterhaching und Lübeck auch der SV Meppen und Bayern München II den Gang in die Regionalliga antreten. Bayern II, Meister der vergangenen Drittliga-Saison, unterlag gegen den Halleschen FC 0:1 (0:1). Meppen reichte ein 2:1 (1:0) gegen den MSV Duisburg ebenfalls nicht mehr zum Klassenverbleib.