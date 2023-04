Der Herr rechts im Bild ist nicht etwa Toni Polster, obwohl die Ähnlichkeit frappierend ist. Johnny Ekström schaffte in der Saison 1988/89 in 23 Spielen sieben Tore für den FC Bayern und wurde deutscher Meister. Dennoch verließ er den Verein nach nur einer Spielzeit. Später agierte er noch in der Bundesliga für Dynamo Dresden und Eintracht Frankfurt. Für die Hessen spielte er übrigens auch in der zweiten Bundesliga. Gehört damit zur allseits beliebten Reihe "Ehemalige Bayern-Spieler in der Zweiten Liga".

Foto: imago