Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist tot. Am Donnerstag war er auf der fünften Etappe der Tour de Suisse in eine Schlucht gestürzt und musste vor Ort wiederbelebt werden. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen. Aus dem Fahrerfeld gibt es Vorwürfe.

Der schwer verunglückte Radprofi Gino Mäder ist infolge seines Sturzes bei der Tour de Suisse gestorben. Dies teilte sein Team Bahrain Victorious am Freitag mit. "Mit tiefer Trauer und schweren Herzens müssen wir den Tod von Gino Mäder bekannt geben", heißt es in der Mitteilung.

Der 26 Jahre alte Schweizer war am Donnerstag auf der fünften Etappe der Tour de Suisse bei der Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Mäder wurde vor Ort wiederbelebt und per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert, in dem er seinen Verletzungen erlag.

"Wir sind durch den Verlust unseres außergewöhnlichen Fahrers, Gino Mäder, am Boden zerstört. Sein Talent, seine Hingabe und sein Enthusiasmus waren eine Inspiration für uns alle", sagte Team-Manager Milan Erzen. "Er war nicht nur ein extrem talentierter Fahrer, sondern auch eine großartige Person abseits des Rads." Das Team werde ihm zu Ehren fahren.

Vorwürfe von Straßenrad-Weltmeister Evenepoel: "Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert"

Der Rennarzt sei nach dem Sturz schnell an der Unfallstelle gewesen und habe umgehend Hilfe geleistet, hieß es in einer Mitteilung von Donnerstag. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Gino", schrieb das Team. An der gleichen Stelle war auch Magnus Sheffield, 21, vom Team Ineos Grenadiers zu Fall gekommen, der US-Amerikaner kam aber glimpflich davon.

Nach dem Sturz erhob Straßenrad-Weltmeister Remco Evenepoel erhob schwere Vorwürfe. "Ich hoffe, dass das heutige Finale der Etappe sowohl für die Organisatoren als auch für uns selbst als Fahrer ein Denkanstoß ist. Eine Bergankunft wäre problemlos möglich gewesen. Daher war es keine gute Entscheidung, uns die Etappe mit dieser gefährlichen Abfahrt beenden zu lassen", schrieb der Belgier bei Twitter. Der Schweizer Zeitung Blick sagte Evenepoel, man brauche "offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert".