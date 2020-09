Bei der Tour de France will das Team Jumbo-Visma die ewige Dominanz von Ineos brechen. Die Pyrenäen-Etappen am Wochenende dürften zeigten, wie realistisch das ist.

Von Johannes Aumüller, Lavaur/Frankfurt

Genau acht Jahre ist es inzwischen her, dass bei der Tour de France eine neue Ära begann. Die Rundfahrt 2012 war die erste, in der das Team Ineos (damals noch Team Sky) das Geschehen im Peloton nach Belieben dominierte. Sieben der acht Frankreich-Schleifen seit jenem Sommer gewann ein Vertreter der britischen Mannschaft.

Ebenfalls genau acht Jahre ist es her, dass Richard Plugge auf ungewöhnlichem Weg in den Radsport fand. Jahrelang war er als Journalist tätig gewesen, dann wechselte er als Kommunikationsdirektor zum niederländischen Team Rabobank. Als dieses in den Dopingtrümmern unterging, stieg er kurzerhand zum Generalmanager auf und versuchte sich an einem zähen Neuaufbau. Nun, acht Jahre später, ist es just seine Jumbo-Visma-Mannschaft, die wie keine andere dafür infrage kommt, die ewige Herrschaft von Ineos zu brechen.

An diesem Wochenende stehen bei der 107. Tour de France in den Pyrenäen die ersten richtig schweren Bergetappen an - und auch wenn die Ziellinie jeweils im Tal liegt, dürfte sich die Gesamtwertung kräftig schütteln. "Da wird das Radrennen mal richtig losgehen", hielt der deutsche Klassementfahrer Emanuel Buchmann am Freitag fest. Alles scheint bereit zu sein für den großen Zweikampf: zwischen den Dauer-Dominatoren von Ineos mit dem kolumbianischen Vorjahreschampion Egan Bernal - und eben der Jumbo-Equipe mit ihren Kapitänen Primoz Roglic (30, Slowenien) und Tom Dumoulin (29, Niederlande).

Der Teamchef musste einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung bewältigen

Es ist eine stete Entwicklung gewesen, die Jumbo in diese Position gebracht hat. Schon 2018 kamen bei der Tour zwei Fahrer unter die Top fünf. Im Vorjahr gelangte Steven Kruijswijk aufs Podium, Roglic ragte mit Platz drei beim Giro und dem Gesamtsieg bei der Vuelta heraus. Zu dieser Saison verstärkte Dumoulin, Giro-Sieger 2017 und Tour-Zweiter 2018, das Team. Beim Vorbereitungsrennen Dauphiné vor wenigen Wochen präsentierte sich dieses dann so stark, dass der Rivale Richie Porte im Angesicht der schwarz-gelben Jumbo-Shirts ehrfurchtsvoll von "Killerwespen" sprach.

Bei der Tour fehlt nun zwar Kruijswijk verletzt, aber mit den Kletterern George Bennett und Sepp Kuss und auch Tony Martin gibt es genügend starke Helfer. Und anders als in den Vorjahren ist im Aufgebot kein vollblütiger Sprinter dabei und konzentriert sich alles auf die Gesamtwertung - was den starken Allrounder Wout Van Aert freilich nicht daran hinderte, schon zwei Flachetappen zu gewinnen.

Es ist erstaunlich, dass Jumbo einen solchen Kader komponieren konnte, denn finanziell ist das Team keineswegs herausragend ausgestattet. Zwar bewegt sich das Budget nach mageren Jahren nun bei circa 20 Millionen Euro und damit im vorderen Mittelfeld der World-Tour-Teams. Aber das ist bloß knapp die Hälfte von dem, was Ineos in seinen Kader stecken kann. Dennoch wird Jumbo von den Fahrern sehr geschätzt; Tony Martin bezeichnete es kürzlich als "das professionellste Team", für das er gefahren sei.