Kultstürmer Toni Polster:Nachspielzeit am Wiener Zivilgericht

Um Toni Polsters Ärger zu verstehen, braucht es eine kurze Zeitreise zurück in die 1980er-Jahre. Männer wie der Angreifer Polster trugen damals lockige Mähnen und erzielten beachtlich viele Tore in einem Fußballsport, den selbst auf höchstem Niveau noch ein Rest von Amateurhaftigkeit auszeichnete. Deshalb sah man beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) damals kein Problem darin, neben Pflichtspielen in der EM- und WM-Qualifikation sowie offiziellen Freundschaftsspielen noch ein paar Extrareisen zu unternehmen - und dabei sogenannte inoffizielle Testmatches zu bestreiten.

Zu solchen Anlässen kam das ÖFB-Team 1984 auf einer Reise mit der Nationalmannschaft aus Liechtenstein zusammen, 1987 mit Tunesien und 1988 mit Marokko. Es gab bei diesen Spielen einen Schiedsrichter und ein paar Zuschauer, aber alles war eben ein bisschen lockerer: Ausgewechselt wurde, sooft man wollte, und falls ein Spieler erst aus- und dann wieder eingewechselt wurde, fiel das unter die aus Wirtshäusern und ORF-Serien bekannte österreichische Kategorie "des passt scho".

Nur einem passt es bis heute nicht: Seit inzwischen 40 Jahren ist Anton Polster, Österreichs Rekordtorschütze, der Meinung, dass ihm in der offiziellen Länderspielstatistik drei Tore vorenthalten werden, die er in genau diesen Spielen erzielt hat. Zwei Tore schoss er seinerzeit gegen Liechtenstein, eines gegen Tunesien. Polster, im März 60 Jahre alt geworden, käme damit auf 49 und nicht auf 46 Treffer im Nationaltrikot. Der frühere Kölner und Gladbacher Kultstürmer hat die Geschichte von den fehlenden Toren auf seinem ÖFB-Konto schon oft erzählt, bei verschiedensten Gelegenheiten. An diesem Freitag wird er sie nun erneut präsentieren - im Saal 12 des Landesgerichts für Zivilrechtssachen in Wien.

Polsters Anwalt vertrat bereits den früheren Finanzminister und einen Skiverbandstrainer

Polster klagt dort auf Anerkennung seiner drei Länderspieltore, in einem ziemlich einzigartigen Rechtsstreit, der auch ein Beleg jener Sturheit ist, die Polster schon zur aktiven Zeit auszeichnete - und die im aktuellen Fall unterstützt wird von einem ebenso speziellen Vertreter auf der Anwaltsbank. Polster wird nämlich vertreten von Manfred Ainedter, 73, der in Österreich in den vergangenen Jahren zahlreiche Prominente juristisch begleitet hat: zum Beispiel den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser oder Karl Kahr, den des Missbrauchs beschuldigten früheren Trainer des Österreichischen Skiverbandes. Bekannt ist Ainedter für seine impulsive Verhandlungstaktik im Gerichtssaal, der sich auch Polster gerne fügen will: "Ich bin nun Beifahrer, das Auto fährt der Ainedter", sagte Polster der Wiener Zeitung.

Auf einer Pressekonferenz wollte Polster bereits im vergangenen Dezember die Öffentlichkeit über den Fall informieren. Er sagte den Termin jedoch kurzfristig ab und landete kurz darauf mit einem Magendurchbruch im Krankenhaus. Dank einer Not-OP überlebte er knapp. Im Februar kehrte er wieder in die Öffentlichkeit zurück, kurz darauf feierte er seinen runden Geburtstag. Und jetzt will er final richtigstellen, was aus seiner Sicht falsch ist - auch weil niemand auf seine Bitten hörte.

Der Prozess wäre leicht zu vermeiden gewesen, hätten entweder der ÖFB oder der Weltverband Fifa Polsters anfangs freundlichen Anfragen stattgegeben. Beim heimischen Verband bemühte man sich immerhin um das Erbe des Rekordtorschützen und nahm Kontakt zu den damaligen Gegnern und deren Verbänden auf. Jedoch: Die Tunesier gaben bekannt, sie hätten kein Archivmaterial aus dieser Zeit, obwohl sie das Spiel in ihren Akten als offiziell führen. Und die Liechtensteiner stellten erst nach der Anfrage aus Wien fest, dass im betreffenden Spiel der Österreicher Alfred Drabits aus- und wieder eingewechselt wurde - daher werten sie das Ergebnis neuerdings ebenfalls nur noch inoffiziell.

Ainedter und seinem Beifahrer Polster genügte das alles nicht. Beide ziehen eine Klärung vor Gericht vor, zusätzlich unterstützt vom Wettbewerbsrechtler Alexander Hiersche. Ein Dreiersturm mit Polster in seiner altbekannten 1980er-Rolle als Abstauber soll also auch vor Gericht die Lösung sein, in einem jetzt schon kuriosen Fall, dessen Ausgang übrigens nicht über den Status als österreichischer Rekordtorjäger entscheidet. Denn auf den Zweitplatzierten der ÖFB-Liste, Marko Arnautovic, hat Polster auch ohne die drei bisher ignorierten Treffer komfortable zehn Tore Vorsprung.