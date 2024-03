Ausgerechnet Ostern also, das Fest der Auferstehung. Es wird für den TTC Neu-Ulm der letzte Auftritt sein vor seiner Auflösung, ein Fest des Untergangs, wenn man so will. Am Ostersonntag startet in Saarbrücken das Final-Four-Turnier der Tischtennis-Champions-League. Das Team um Dimitrij Ovtcharov trifft dort im Halbfinale auf den gastgebenden Titelverteidiger, und es ist nicht auszuschließen, dass der Klub weiterkommt und am Tag darauf - mutmaßlich gegen Borussia Düsseldorf - den Titel in Europas Königsklasse holt. Einen solchen Abschied fände Klubchef Florian Ebner natürlich "grandios", und er muss selbst lachen am Telefon, als ihm dazu die Assoziation herauspurzelt: "Phönix in die Asche!"

Der Ulmer Verleger Ebner und sein kurioser Verein haben eine Menge bewegt seit 2019, auch viele Gemüter. Es war ganz sicher nicht langweilig, seit die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) damals jene Wildcard ausstellte, um die herum sich an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg ein Profiverein gründete, der bis dahin weder Trainer noch Spieler noch Halle noch Netz besaß, weil er eben schlicht nicht existiert hatte.

Schon in dieser Gründungszeit gab es aufgeregte Debatten um den Neuling. Traditionalisten mochten sich so gar nicht mit der Idee anfreunden, dass da eine Profiliga einen vakanten Startplatz einem investitionsfreudigen Unternehmer feilbot, weil sie sich von ihm eine Belebung des Geschäfts erhoffte, neue Impulse und mehr Konkurrenz. Die anderen TTBL-Mitglieder hatten sich schließlich alle mal mühsam nach oben gearbeitet.

Dass dieser Klub ein paar Jahre später um die Champions-League-Krone spielen würde, war - wie so vieles andere - nicht vorherzusehen. Schon gar nicht, dass er dies nun in einer einmaligen Konstellation tun wird, als Auslaufmodell nämlich: Nach einem Streit mit der TTBL gehört er schon seit vergangenem Frühjahr keiner deutschen Liga mehr an. Dass er in dieser Saison trotzdem noch international antreten durfte, ist ein Präzedenzfall, den der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) kein weiteres Mal zulassen wird. Er hat seine Statuten inzwischen so geändert, dass künftig nur noch Bundesliga-Klubs für internationale Wettbewerbe gemeldet werden. Für Neu-Ulm bedeutet das: jetzt oder nie!

Unmittelbar vor dem Finale müssen sechs Spieler noch am WTT-Turnier in Korea teilnehmen

Das bevorstehende Finalturnier verdeutlicht nebenbei auf absurde Weise ein aktuelles Problem im Profitischtennis: Die neue Turnierserie World Table Tennis (WTT), die bislang wenig zahlt, aber viel verlangt, nimmt weder auf nationale noch auf europäische Klubwettbewerbe Rücksicht. So müssen Ovtcharov und sein Teamkollege Truls Moregardh von Mittwoch an beim WTT-Champions-Turnier in Incheon, Korea, antreten, ebenso wie die Saarbrücker Patrick Franziska und Darko Jorgic und die Düsseldorfer Dang Qiu und Anton Källberg. Es gilt also, halbwegs rechtzeitig auszuscheiden, um die Champions League nicht zu verpassen. "Dass das WTT-Turnier direkt vor das Final Four gelegt wurde und es für die Spieler verpflichtend ist, ist alles andere als schön", sagt Ovtcharov. Zwar sei das Dilemma für alle gleich, aber natürlich "keine gute Vorbereitung auf das Champions-League-Finale, das bei uns Spielern absolute Priorität hat". Wer dem WTT abgesagt hätte, erläutert Ovtcharov, wäre für die Champions League nicht mehr startberechtigt gewesen. Zu allem Überfluss steht gerade noch die schwierige Entscheidung des DTTB kurz bevor, welche seiner vier Topathleten er zu Olympia schickt.

Ebner betrachtet das alles mit Humor. Düsseldorfs Altstar Timo Boll, der als Nummer 26 der Welt nicht für Korea qualifiziert war, könne nun gelassen auf die Rückkehr der Übernächtigten "mit den Streichhölzern in den Augen" warten, "um sie dann fertigzumachen". Auch Ebner betont freilich, dass die Voraussetzungen für alle drei deutschen Klubs gleich seien. Der vierte Teilnehmer, der TTC Wiener Neustadt, hat dieses Problem zwar nicht, gilt aber als chancenlos.

Detailansicht öffnen Der erste gemeinsame Titel: Klubchef Florian Ebner herzt Dimitrij Ovtcharov nach dem Pokalsieg im Januar 2023 in Neu-Ulm. (Foto: Hafner/Nordphoto/Imago)

Auf die "fünf superspannenden Jahre" seines TTC Neu-Ulm blickt der Klubchef zufrieden zurück. Selbstverständlich sei es damals leichtsinnig gewesen, sich in dieses Abenteuer zu stürzen, ohne sich vorher intensiv mit der Materie beschäftigt zu haben; und auch, ohne eine passende Halle zu haben. Die gute Stimmung im Pokal-Final-Four, das seit Jahren in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausgerichtet wird, hatte ihn damals als Zuschauer gepackt und in Kontakt mit der Sportart gebracht. Dass er diese Arena auch mit Bundesligaspielen würde füllen können, war einer seiner ersten Irrtümer. Es dauerte, ehe das Team, das zunächst vom Portugiesen Tiago Apolonia angeführt wurde, eine Bleibe von passendem Ausmaß in Pfaffenhofen an der Roth fand.

Ansonsten gelang dem Quereinsteiger vieles. "Die Tischtenniswelt ist klein", sagt Ebner. Ein Netzwerk, für das man im Fußball vielleicht zehn Jahre brauche, könne man hier binnen Wochen aufbauen. Und im Rückblick, betont er, "haben wir ja auch Erfolg gehabt". Der TTC forderte den Branchenriesen Borussia Düsseldorf heraus, besiegte ihn im Januar 2023 im Pokalfinale vor tausenden Zuschauern. Das spektakuläre Halbfinal-Aus in Düsseldorf kurz darauf, im allerersten Golden Match, kann man getrost als einen Höhepunkt der jüngeren Tischtennishistorie bezeichnen.

Der Kriegsbeginn in der Ukraine traf den Verein gleich doppelt

Zwei einschneidende Ereignisse haben den Lauf der Neu-Ulmer Geschichte so geprägt, dass man im Rückblick um ein paar Konjunktive nicht herumkommt. Die Corona-Pandemie, die am Ende der Premierensaison alles lahmlegte, habe auch alles zur Makulatur werden lassen, was im Hinblick auf Sponsoring und Publikum möglich gewesen wäre, sagt Ebner: "Wir hatten da ja noch keinen Bestand." Nach Geisterspielen und beschränkten Zuschauerkapazitäten fuhr der Verein den Betrieb nie wieder so richtig hoch, selbst für die Champions-League-Heimspiele dieser Saison verzichtete er auf große Werbung, stattete eine Sporthallenhälfte mit Klatschpappen aus und ließ dort einen aufgedrehten Hallensprecher Stimmung machen.

Das andere Ereignis war der Angriff Russlands auf die Ukraine. Der betraf den Verein gleich doppelt: zum einen, weil er mit Trainer Dmitrij Mazunov gerade ganz auf die Förderung junger russischer Kaderspieler gesetzt hatte, die nun international gesperrt und von vielen kritisch beäugt wurden; zum anderen, weil Ovtcharov und sein Teamkollege Lin Yun-ju in der Folge den russischen Spitzenklub Fakel Orenburg verließen und in Neu-Ulm anheuerten. Als Tomokazu Harimoto und Moregardh noch dazustießen, waren sie plötzlich eine Art Weltauswahl. "Dima hat Kontakte überallhin", sagt Ebner über Ovtcharov. Durch Türen, die er einem öffne, schreite man breitbeinig hindurch, im Wissen, dass man sonst wohl abgeprallt wäre.

Er wäre "gerne sehr lange in Neu-Ulm geblieben", sagt Ovtcharov

Das Zerwürfnis mit der Liga thematisiert so kurz vor Ende niemand mehr. Nicht den bewussten Regelbruch, als der Verein Moregardh und Lin nach dem Pokalsieg zu ausländischen Klubs ziehen ließ, obwohl die TTBL Doppelspielberechtigungen ausschließt und die Wechselfrist verstrichen war; auch nicht das Schiedsgericht, das die verhängten Geldstrafen gegen die Profis zwar bestätigte, aber deren Zehn-Spiele-Sperren wieder einkassierte - als sich der TTC aber längst verabschiedet hatte. Die Liga hat aus dem Fall Neu-Ulm viel darüber gelernt, wo sie juristisch nachbessern musste.

"Es ist unser Ziel und unsere Hoffnung, Champions-League-Sieger zu werden", sagt Ovtcharov. Dafür hätten sie sich schließlich hier zusammengefunden, ehe sie vor einem Jahr so unglaublich knapp gegen Düsseldorf verloren. Auch wenn Harimoto und Lin nicht mehr mitwirken, sehe er "Saarbrücken, Düsseldorf und uns auf Augenhöhe". Er findet es "traurig", dass danach alles endet. "Ich habe zwölf Jahre in Orenburg gespielt und wäre auch gerne sehr lange in Neu-Ulm geblieben", sagt der 35-Jährige, dessen olympisches Halbfinale von Tokio gegen Ma Long wohl zu den bekanntesten Tischtennismatches zählt.

Ovtcharov wechselt nun zum TTC Fulda-Maberzell. Mit dem Tabellenvorletzten - Stichpunkt Auferstehung - will er ebenfalls um Titel spielen. Der TTC Neu-Ulm wird zumindest der Verein bleiben, der ihn zurück in die Bundesliga geholt hat.