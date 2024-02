2. Bundesliga:HSV trennt sich von Trainer Tim Walter

Fußball-Zweitligist Hamburger SV trennt sich von Trainer Tim Walter. Das bestätigte der Klub am Montag , auch die Co-Trainer Julian Hübner und Filip Tapalovic müssen gehen. Die Hamburger hatten zuletzt drei Heimspiele in Serie verloren, in der 2. Liga steht der HSV aktuell auf dem Relegationsrang. Assistent Merlin Polzin übernimmt einstweilen die Trainingsarbeit.

"Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden", wird HSV-Vorstand Jonas Boldt in der Mitteilung zitiert: "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden."

"Ich hätte gerne weiter dazu beigetragen, gemeinsam unser Saisonziel zu erreichen. Ich bedanke mich beim HSV, bei der Geschäftsstelle und bei den außergewöhnlichen Fans für mehr als zweieinhalb Jahre tolle Zusammenarbeit. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein maximalen Erfolg im weiteren Saisonverlauf", wird Walter zitiert, der die Nachricht "traurig und gefasst" aufgenommen haben soll.

Walter hatte den HSV im Sommer 2021 übernommen und verpasste seitdem zwei Mal den erhofften Aufstieg in der Relegation. Einen erfolgreichen Anlauf im dritten Versuch traute ihm Sportvorstand Jonas Boldt nun nicht mehr zu. Walters Vertrag läuft noch bis Saisonende. Eine längere Amtszeit als Trainer beim HSV hatte zuletzt Frank Pagelsdorf zwischen 1997 und 2001 vorzuweisen. Walter holte in 103 Spielen im Schnitt 1,82 Punkte pro Partie.

Steffen Baumgart gilt als potenzieller Nachfolger. Der 52-Jährige, der bis Ende 2023 den 1. FC Köln trainierte, ist dem Vernehmen nach bereit für ein Engagement in Hamburg.