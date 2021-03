Von Jonas Beckenkamp

Der letzte Wurf von Daniel Theis im Trikot der Boston Celtics hätte einer für die Abend-Nachrichten werden können. Am Mittwoch hatte der deutsche Basketballer in der NBA-Partie gegen die Milwaukee Bucks mit einem Dreier in letzter Sekunde die Chance auf einen sogenannten "game winner" - doch sein Versuch aus der Ecke knallte auf den Ring. Boston verlor 119:121, Theis schrie seinen Frust durch die Halle, denn mit der Niederlage geriet für sein Team die Playoff-Teilnahme weiter in Gefahr.

Theis und die Celtics, das hatte abgesehen von diesem Fehlwurf eigentlich gut gepasst. Der Braunschweiger hatte sich mit seiner kämpferischen Art des Basketballs in den vergangenen vier Jahren als Fanliebling beim Traditionsklub etabliert. Theis stand für Verteidigung und Einsatz, "hustle" wie es in den USA heißt. Doch was sich in den Stunden nach der Partie in Milwaukee abspielte, hat mit Basketball an sich wenig zu tun.

Daniel Theis muss nach Chicago - ob er will oder nicht

Den 28-Jährigen ereilte die ganze Unerbittlichkeit des Geschäfts im US-Sport: Am Freitag wurde er als Teil eines komplizierten Spieler-Geschachers nach Chicago abgeschoben - ob er wollte oder nicht. Für ihn bekamen die Celtics im Rahmen des Tauschgeschäfts mit den Orlando Magic und den Washington Wizards unter anderem den Franzosen Evan Fournier, 28, und den Deutschen Moritz Wagner, 23.

Einen direkten Tausch von Basketballern made in Germany hatte es in der NBA zuvor erst einmal gegeben: 1990 schickten die Golden State Warriors Uwe Blab im Tausch für den späteren Europameister Chris Welp nach San Antonio. Jetzt lautet der Deal: Wagner gegen Theis - wobei der Berliner Wagner über Umwege nach Boston übersiedelt. Der ursprünglich in Washington aktive Center verbrachte als Mitglied des vielköpfigen Trade-Pakets nur wenige Stunden als Profi der Bulls, ehe Chicago ihn direkt für Theis weiter nach Boston verschiffte.

Detailansicht öffnen Fortan in Boston: Moritz Wagner. (Foto: Mark J. Terrill/dpa)

Theis und Wagner hatten dabei exakt null Mitspracherecht - und so wird die Wechsel-Arie zur Blaupause für den mitunter knallharten Umgang des US-Basketballs mit seinem Personal. Sportlich dürften beide mit ihren neuen Arbeitsplätzen leben können, Chicago und Boston sind aktuell ähnlich aussichtsreiche Mittelklasseklubs, die noch um die Playoffs kämpfen. Doch was so ein abrupter Umzug für die Beteiligten bedeutet, lässt sich an Theis' erster Reaktion ablesen.

"In den letzten vier Jahren ist Boston für mich und meine Familie zur Heimat geworden", schrieb der Nationalspieler auf Twitter. Er werde Boston immer in seinem Herzen haben und die Zeit als Celtic nie vergessen. Man darf Theis diese Worte durchaus abnehmen, schließlich galt er als härtester Arbeiter am Arbeiterstandort Boston. Seit ihn die Celtics 2017 überraschend aus Bamberg geholt hatten, verbesserte er sich stetig. Und: Er hechtete jedem noch so weit entfernten Ball hinterher.

In den vergangenen beiden Jahren stand er meist in der Start-Aufstellung und kam im Schnitt auf knapp zehn Punkte und fünf Rebounds. Dass die Celtics darauf lieber verzichten, mag überraschen, doch es gibt dafür mehrere Gründe. Zum einen läuft Theis' Vertrag (er verdient etwa fünf Millionen Dollar pro Jahr) im Sommer aus und der Klub hätte sich eine Weiterverpflichtung aufgrund der NBA-Gehaltsobergrenze kaum leisten können. Zum anderen brauchte Boston dringend Akteure, die mit dem Ball in der Hand eigene Würfe kreieren können.

Dümpeln die Bulls auch mit Theis nur herum in der NBA?

Evan Fournier bringt genau diese Qualitäten mit, während Moritz Wagner in seiner ersten Partie (drei Punkte, fünf Rebounds gegen die Bucks) zeigte, dass er eine passable Ergänzung sein kann. Und Theis? Der versucht sich ab sofort bei den Bulls, die nach Jahren des Herumdümpelns endlich wieder nach oben wollen.

"Wir haben heute unsere Mannschaft verbessert", sagte Chicagos sportlicher Chef Arturas Karnisovas nach dem Trade, Theis sei dabei ein "interessanter Baustein". Neben dem ebenso neu geholten Allstar-Center Nikola Vucevic, könnte der Deutsche mit den volltätowierten Armen unter Coach Billy Donovan als Power Forward oder als Ersatz-Center agieren. Seine Defensiv-Fähigkeiten machen ihn bei den Bulls - in einer der schwächsten Abwehrreihen der NBA - besonders wertvoll.

Detailansicht öffnen Fortan Teamkollege von Theis: All-Star Vucevic (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Interessanterweise wird Chicago unter der Leitung des Litauers Karnisovas immer mehr zur europäischen Dependance: Vucevic ist Montenegriner, dazu tummeln sich im Team der Finne Lauri Markkanen sowie der Tscheche Tomas Satoransky. Die Experten trauen Theis zu, mit seiner teamdienlichen Spielweise auch in Chicago viele Minuten auf dem Parkett zu bekommen (zuletzt waren es immerhin fast 25 im Schnitt).

"Daniel wird auch da eine gute Rolle spielen", sagte zum Beispiel Bundestrainer Hendrik Rödl dem Sport-Informations-Dienst. Rödl beobachtet Theis sehr genau, er würde den 2,03-Meter-Mann nur allzu gerne im Nationalteam sehen, wenn es Ende Juni in Kroatien um die Olympia-Qualifikation geht. Wegen einer Termin-Kollision mit der NBA wäre das aber nur möglich, wenn Theis' Verein die Playoffs (Start am 22. Mai) verpasst. Aktuell liegt Chicago knapp außerhalb der K.o.-Ränge.

So oder so: "Er macht sein Ding", findet Rödl, Theis habe wie schon vergangenes Jahr "eine gute Saison gespielt", das werde sich bei den Bulls fortsetzen. Ob er dort länger als bis zum Sommer bleibt, ist unklar. Theis wird dann sogenannter Free Agent. Er kann sich einen neuen Vertrag mit einem Klub seiner Wahl aushandeln.