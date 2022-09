Carlos Alcaraz ist gerade dabei, hat in New York das Männer-Tennis grundlegend verändert

Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und steigt zur jüngsten Nummer eins der Weltrangliste auf. Damit verändert er die Sportart grundlegend - wer künftig Grand-Slam-Turniere gewinnen will, muss sich viel bei ihm abgucken.

Von Jürgen Schmieder, New York

Carlos Alcaraz ist der beste Tennisspieler der Welt. Der Triumph bei den US Open - er gewann das Finale gegen den Norweger Casper Ruud 7:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3 - katapultiert ihn an die Spitze der Weltrangliste; er ist mit 19 Jahren und 129 Tagen der Jüngste in der Geschichte, der es dorthin geschafft hat. Da kann man schon mal die Tribüne zum Team um Trainer Juan Carlos Ferrero hochkraxeln; wer bekommt in diesem Alter schon notariell beglaubigt, der Beste auf der Welt zu sein? Mehr noch: Alcaraz hat in New York das Männer-Tennis grundlegend verändert.

Natürlich ist das Bild derzeit verzerrt, weil Novak Djokovic bekanntermaßen weder in Melbourne noch New York war und für den Wimbledon-Triumph keine Weltranglisten-Punkte erhielt, weshalb Alcaraz die Nummer eins mit den wenigsten Punkten (6740) ist. Djokovic wird freilich zurückkommen, er wird allerdings ein anderes Männer-Tennis vorfinden; personell wie spielerisch. Die Evolution des Power Baseliners, vor 40 Jahren mit dem druckvollen Grundlinienspiel von Ivan Lendl begonnen, ist bei diesen US Open zum vorläufigen Abschluss gekommen mit dem sagenhaften Auftritt von Alcaraz.

Tennis ist ein Spiel der Positionen, hatte Rafael Nadal nach seiner Achtelfinal-Niederlage gesagt; sein Beitrag zur Evolution ist, dass er sich so weit hinter der Grundlinie positioniert, dass ihn manche Zuschauer gar nicht mehr sehen. Das erschwert die Grundschlag-Winkel, bei diesen US Open war die vertikale Reaktion darauf zu sehen.

Wer künftig Grand-Slam-Turniere gewinnen will, sollte an seinem Volley-Spiel feilen

Mit Grundschlägen lassen sich Bewegungs-Wunder wie Alcaraz, Daniil Medwedew (Russland), Frances Tiafoe (USA) und Ruud nur schwer ärgern; es gibt zwei Strategien dagegen: selbst vor ans Netz, oder den anderen mit einem Stopp dorthin locken. Das öffnet die Ballwechsel, weil es wieder zu den Momenten kommt, die man vom Serve-and-Volley kennt, was Alcaraz im Finale übrigens auch immer wieder zeigte: "Ich bin gut am Netz, der Aufschlag kam", sagte er: "Ich wollte Ballwechsel anders spielen, weil seine Returns sehr tief kamen."

Detailansicht öffnen Sein bislang größter Triumph: Carlos Alcaraz mit der US-Open-Trophäe. (Foto: Julian Finney/AFP)

Also: Der am Netz muss Präsenz, Reaktion und Ballgefühl zeigen, der andere ihn umspielen, irgendwie. So entstehen Ballwechsel, bei denen das Publikum über Volley-Stopps, Rückhand-Smashes wie im Badminton, irre Lobs und deren Erlaufen sowie auf die Spitze getriebene Gewinnschläge wie Kurz-Cross und Longline-Passier-Hammer mit anschließendem Spagat ausrastet.

Willkommen in der nächsten Evolutionsstufe des Tennis, die man Drop-or-Go nennen kann und die Alcaraz bereits nahe der Perfektion beherrscht. Wer künftig Grand-Slam-Turniere gewinnen will, sollte schleunigst an seinem Volley-Spiel feilen, sich mit den geometrischen Möglichkeiten vertraut machen, Bodenturner-Beweglichkeit entwickeln und zarte Stopps üben. Roboterhaftes Grundlinien-Gebolze dürfte künftig nicht reichen, gerade in Best-of-Five-Partien. Alcaraz repräsentiert, der Weltranglistenerste bestimmt nun mal die Kultur, eine neue Spezies in dieser Sportart. Die Denksportaufgabe an alle anderen lautet, zu dieser Bewegung nun eine Gegenbewegung zu entwickeln; und wer Djokovic kennt, der weiß, dass er dieses Turnier mit Strategiepapier in der Hand verfolgt hat.

Eine neue Zeitrechnung also; in der Technikbranche heißt es dann: "Adapt or die". Aufs Tennis übertragen: Pass' dich an, oder vergiss' das mal lieber mit dem Traum von Grand-Slam-Sieg. Alcaraz dürfte nicht schlechter werden, im Gegenteil: Er dürfte an den kleinen Wacklern arbeiten, die dazu geführt haben, dass er im Viertelfinale gegen den Italiener Jannik Sinner auch hätte scheitern können, hätte Sinner seinen Matchball im vierten Satz bei eigenem Aufschlag verwandelt und keine Zitter-Rückhand ins Aus gespielt - und beim Breakball danach nicht eine Zitter-Vorhand ins Aus gespielt. So wurde aus einer Vier-Satz-Niederlage ein epischer Fünf-Stunden-Fünfzehn-Minuten-Kampf mit dem spätesten Ende der Geschichte in New York (2.50 Uhr) - das ist das zweite Element, wie Alcaraz dieses Turnier und damit das Männer-Tennis geprägt hat.

"Ich genieße das jetzt, aber ich will mehr", sagt Alcaraz

Es lässt sich gerade im Sport vortrefflich über absolute Einordnungen wie "Weltbester" debattieren; oder was es bedeutet, wenn der davor Weltbeste und Titelverteidiger Medwedew im Achtelfinale verliert; gegen Nick Kyrgios (Australien), dem jeder zutraut, auch der Weltbeste zu sein. Der dann aber scheitert am an 27 gesetzten Karen Chatschanow (Russland) - und der wiederum keine Chance hat gegen Ruud, der durch die Finalteilnahme zur Nummer zwei der Welt wird und bei einem Sieg Erster geworden wäre.

Detailansicht öffnen Der Norweger Casper Ruud ist nun Zweiter der Weltrangliste. (Foto: Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports)

Titel sind schön und gut, es ist aber auch bedeutsam, wie einer gewinnt. Ob er Momente liefert, die sich für immer ins Gedächtnis tätowieren. Dieser samtene Halbvolley-Stopp im Fünf-Satz-Viertelfinale gegen 2014-Sieger Marin Cilic (Kroatien), der als Vertreter der Aufschlag-Vorhand-Power-Baseliner nur deshalb so oft ans Netz kam wie Alcaraz, weil der ihn dauernd dorthin lockte. Der Hinter-dem-Rücken-Schlag gegen Sinner. Der Ballwechsel im Fünf-Satz-Krimi gegen Tiafoe, bei dem sich die beiden ein Duell am Netz lieferten, das an Badminton erinnerte und bei dem man selbst beim fünften Hinschauen nicht ganz kapiert, wie das physikalisch möglich gewesen ist.

Unvergessen werden Duelle nicht, wenn der eine den anderen vom Platz schießt - weshalb sich schon jetzt keiner mehr an die ersten drei Gegner von Alcaraz in New York erinnert. Für Unvergessliches braucht es dringend gleichwertige Kontrahenten, die hatte Alcaraz: Er hat den Old-School-Baseliner Cilic aus dem Tableau subtrahiert und dann unvergessliche Momente geliefert mit Leuten, deren 25.Geburtstag noch bevorsteht und die ähnlich gerne Drop-or-Go spielen wie Alcaraz. Er ist also kein Einzel-Phänomen, es ist eine Bewegung.

"Ich genieße das jetzt, aber ich will mehr - deshalb werde ich sofort trainieren, auch nach diesen zwei Wochen", sagte Alcaraz danach: "Ich bin hungrig auf mehr; ich will mehr Trophäen wie diese gewinnen." Alcaraz kam als das nach New York, was man "frischer Wind" nennt; und von denen sich viele als laues Lüftchen rausstellen. Er verlässt die Anlage als "neue Spezies im Männer-Tennis" und Nummer eins der Rangliste. Und damit als: bester Tennisspieler der Welt.