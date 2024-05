Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber hat trotz einer guten Vorstellung eine Überraschung gegen die derzeit weltbeste Tennisspielerin verpasst. Im Achtelfinale des WTA-Turniers in Rom unterlag die 36 Jahre alte dreimalige Grand-Slam-Siegerin der Turnierfavoritin Iga Swiatek 5:7, 3:6. Kerber, die in den ersten drei Runden keinen Satz verloren hatte, durfte die Generalprobe für die am 26. Mai beginnenden French Open dennoch als Erfolg verbuchen.