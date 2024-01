Dank der Mithilfe der Konkurrenz ist das deutsche Tennis-Team mit Angelique Kerber und Alexander Zverev beim United Cup in Sydney doch noch ins Viertelfinale eingezogen. Weil Frankreich und Griechenland am Mittwoch ihre Partien bei dem Mixed-Turnier gewannen, schaffte es die DTB-Auswahl als bester Gruppenzweiter in die erste K.o.-Runde. Dort geht es am Freitag gegen das griechische Team mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari.