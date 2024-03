Dieses Jahr läuft für Djokovic nicht so erfolgreich wie gewohnt. Im Januar in Melbourne verlor der Grand-Slam-Rekordsieger bei den Australian Open im Halbfinale gegen Jannik Sinner. Beim Masters in Indian Wells scheiterte er zuletzt überraschend in der dritten Runde an der Nummer 123, Luca Nardi aus Italien. Auf das Masters-Turnier in Miami verzichtete er in der Folge und begründete seine Absage damit, "seine privaten und beruflichen Pläne ausbalancieren" zu müssen. Zwischen 2013 und 2016 hatte Djokovic mit Boris Becker zusammengearbeitet.