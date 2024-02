Ein Quartett! Oder doch nur ein Duett? Die Bilder verschwimmen, wenn die Synchronschwimmerinnen bei der Weltmeisterschaft in Doha anmutig ihre Küren zeigen - wie hier Constanca Sofia Zhou und Cheng Tong Lam aus Macau. In perfekter Achsensymmetrie sind sie mit ihren Spiegelbildern beim Freien Duett im Aspire Dome unter Wasser vereint. Als 35. verpassten sie allerdings ebenso das Finale wie das deutsche Duett Klara Bleyer und Susana Rovner, das auf Platz 15 kam. Bleyer und Rovner hatten für ihre Darbietung Musik aus dem japanischen Anime-Film "Nausicaä aus dem Tal der Winde" gewählt. Am Dienstag war die 19-jährige Bleyer im Solo mit neuer Bestleistung von 230,8894 Punkten wie zuvor schon in der Technischen Kür auf Rang fünf geschwommen - das beste deutsche WM-Ergebnis in dieser Disziplin seit 2007.