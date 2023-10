Dritte Liga:Sandhausens Präsident gesperrt

Nach einer Rempelei gegen den Schiedsrichter muss Präsident Jürgen Machmeier vom Fußball-Drittligisten SV Sandhausen für vier Spiele dem Stadion-Innenraum fernbleiben. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilte am Donnerstag mit, Machmeier werde darüber hinaus mit 10.000 Euro Strafe belegt. Der Fall hatte großes Aufsehen erregt. Nach Abpfiff des Spiels gegen den SSV Ulm (1:2) vergangene Woche sei es "auf dem Weg in die Schiedsrichterkabine zu einem unsportlichen Verhalten von Machmeier gegenüber Schiedsrichter Florian Exner und Schiedsrichterassistent Jonah Besong" gekommen, hieß es in der Gerichtsbegründung: "Machmeier rempelte Schiedsrichter Exner bewusst mit der Brust gegen dessen Brust und stieß Schiedsrichterassistent Besong absichtlich leicht mit der Hüfte gegen den Bauchbereich." Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.