Im Zwist um die Surfwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 kommt es zu einem Kompromiss. Die Medaillen werden wie geplant am berühmten Spot Teahupoo auf Tahiti vergeben, allerdings verzichtet das Organisationskomitee der Spiele von Paris auf den Bau eines umstrittenen Aluminiumturms für Punktrichter und weitere Offizielle. Dies gaben die polynesische Regierung, Vertreter des Staates und die Organisatoren am Freitag bekannt. "In Anbetracht der Untersuchung der verschiedenen Szenarien und der von den verschiedenen Interessengruppen geteilten Prioritäten wurde das Projekt eines neuen, nüchternen, stark überarbeiteten und in Größe und Gewicht reduzierten Turms als das beste Szenario bewertet", gaben sie in ihrer gemeinsamen Erklärung bekannt.