Der VfB Stuttgart rettet gegen den 1. FC Heidenheim spät noch einen Punkt. Nationalspieler Deniz Undav (90.+8 Minute) sicherte der Mannschaft von Sebastian Hoeneß am Sonntag mit seinem Tor in der Nachspielzeit das 3:3 (2:0) gegen den Aufsteiger. Zuvor hatte Heidenheim die Partie in der Schlussphase gedreht. Stuttgart rückte damit bis auf drei Zähler an den Zweiten FC Bayern München heran und hat vier Punkte Vorsprung auf den Tabellenvierten Borussia Dortmund.