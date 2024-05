Seit vergangenem Freitag ist in München das elfte Stadion der Fußball -EM 2024 eröffnet: das "Stadion der Träume" . Initiiert und geleitet vom Schriftsteller und Dramatiker Albert Ostermaier, ist im und vor dem ehemaligen Gasteig-Gebäude (heute: FatCat) am Rosenheimer Platz das Leuchtturmprojekt des EM-Kulturprogramms entstanden. Noch bis zum 13. Juli finden hier fast täglich Theateraufführungen, Lesungen, Konzerte, Poetry Slams und Gesprächsrunden statt - viele in einem nach Entwürfen der britischen Künstlerin Morag Myerscough extra errichteten Freiluftstadion. Das Programm am Montag ( Tickets unter www.stadiondertraeume.de ):

20 Uhr im Stadion: You have to win Zweikampf. Die Sportfreunde Stiller entern das Stadion.

20 Uhr in der Black Box: Theater. Roberto Baggio. Theaterstück von Davide Enia.

Das gesamte Programm im Stadion der Träume finden Sie hier. Alle Panels der SZ-Reihe zur "Zukunft des Fußballs", die immer freitags im Rahmen des Kulturprogramms stattfindet, haben wir hier für Sie zusammengestellt. Außerdem zu finden: eine Zusammenstellung aller Mitwirkenden in den kommenden Wochen, von Veronica Ferres bis zu Uli Hoeneß, von Olga Bach bis zu den Münchner Symphonikern. Viele Hundert weitere Kulturprojekte in allen zehn EM-Städten und an vielen weiteren Orten in Deutschland finden Sie auf der Website der Stiftung Fußball und Kultur Euro 2024.