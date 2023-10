Ganz Fürth war am Sonntag auf den Beinen: Der Kirchweih-Festzug, eine der traditionsreichsten Brauchtumsveranstaltungen im Freistaat, zieht Jahr für Jahr nicht nur die Einheimischen, sondern auch immer viele Touristen an. Die Fürther Fußballer lassen es sich normalerweise nicht nehmen, dabei zu sein. Zumindest dann, wenn sie am Erntedank-Sonntag kein Spiel haben. Diesmal waren die Zweitligakicker der SpVgg Greuther Fürth jedoch verhindert, sie trafen - von wegen Brauchtum - erstmals in einem Punktspiel auf die SV Elversberg. Und kamen von der Dienstreise im Saarland zumindest mit einer kleinen Ernte zurück: einem 1:1 (1:1)-Unentschieden, womit die Zorniger-Elf zum dritten Mal in Serie unbesiegt blieb.