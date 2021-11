Nach Präsident Hörmann wird auch Veronika Rücker beim Deutschen Olympischen Sportbund ausscheiden. Ihr Rücktritt folgt einem in dieser Woche öffentlich gewordenen Schreiben, in dem ein früheres Vorstandsmitglied massiv unter Druck gesetzt wurde.

Die Turbulenzen beim Deutschen Olympischen Sportbund führen zu weiteren personellen Konsequenzen: Nach DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der vor der Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar zurücktritt, endet auch die Zeit der Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker. Sie werde ihr Amt zum 31. Dezember niederlegen, teilte der DOSB am Freitagabend mit. Darauf hätten sich Rücker und das Präsidium einvernehmlich geeinigt. Damit werde "auch im Bereich des Hauptamtes eine personelle Neuaufstellung" ermöglicht, hieß es.

Dieser Schritt ist eine Folge aus der sogenannten "Brief-Affäre", die den DOSB seit dieser Woche beschäftigt. Am Mittwoch hatte das frühere DOSB-Vorstandsmitglied Karin Fehres in einem Schreiben an führende Sportfunktionäre erklärt, dass ihr vom DOSB mit einer Strafanzeige gedroht worden sei. Ihr war von der DOSB-Spitze um Hörmann und Rücker unterstellt worden, Verfasserin eines anonymen Briefes aus dem Mai gewesen zu sein, in dem es gravierende Kritik an Hörmanns Führungsstil gab ("Kultur der Angst") und der letztlich zu Hörmanns Rückzug führte. Fehres wies dies als absolut haltlos zurück.