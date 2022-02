Holt die erste deutsche Medaille in Peking: Katharina Althaus.

Skispringerin Katharina Althaus hat mit Silber von der Normalschanze für die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking gesorgt. Die nach dem ersten Durchgang noch führende Oberstdorferin musste sich einzig der Slowenin Ursa Bogataj geschlagen geben. Bronze ging in Nika Kriznar an eine weitere Slowenin.

Althaus flog auf der futuristischen Schanze zunächst auf 105,5 Meter ehe sie im zweiten Durchgang bei schwierigen Bedingungen schon nach 94,0 Metern landete. Umgerechnet 110 Zentimeter fehlten ihr zum ganz großen Triumph.

Schon vor vier Jahren hatte Althaus Silber hinter Maren Lundby gewonnen. Weil die Norwegerin derzeit pausiert und Topfavoritin Marita Kramer (Österreich) positiv auf Corona getestet wurde, stand die Tür zum Olympiasieg weit offen.

Erst zum dritten Mal gehörte Frauen-Skispringen zum Olympischen Programm, zum dritten Mal stand eine Deutsche auf dem Podest. Bei der Premiere 2014 hatte Carina Vogt Gold geholt.