Von Volker Kreisl, Engelberg

Solche Situationen mag Karl Geiger nicht. Der 28-Jährige aus Oberstdorf fühlt sich bei einem Weltcup dann wohl, wenn er sich langsam steigert, vom ersten Trainingssprung zum zweiten und zum dritten, immer schön weiter und dann auch in der Qualifikation. So erarbeitet er sich das gute Sprunggefühl. Aber diesmal misslang ihm der Auftritt in der Vorausscheidung, er kam natürlich ins Finale, aber es war ein Rückfall im Steigerungsprozess, also schon wieder so ein schlechtes Zeichen und überhaupt - hatte Karl Geiger, der Weltcupführende, nicht schon öfter wieder nachgelassen? Jetzt, kurz vor der Vierschanzentournee?

In so einer Lage braucht es einen Befreiungsschlag, und der ist Karl Geiger am frühen Samstagabend gelungen. Nach dem ersten Springen von Engelberg hat er seinen zuletzt geschmolzenen Vorsprung im Weltcup wieder auf 118 Punkte vergrößert. Zuvor war ihm das gelungen, was zweifelnden Springern wieder Mut für die nächsten Aufgaben gibt: ein Sieg, und zwar durch einen Konter gegen den Trend, gegen diese besondere Engelberger Schanze und gegen die Zweifel. "Es war nicht ganz einfach", sagte er, "ich hab mich extrem fokussieren müssen."

Ein persönlicher Sieg: Geiger hat einen Gegentrend gekontert

Als Vorletzter war er in die Spur geglitten, hatte den Absprungpunkt etwas spät getroffen, aber es reichte für einen stabilen, hohen und weiten Flug, ein Erlebnis, das länger wirken könnte. Der Wind war günstig, er bereitete keinen Ärger, wehte teilweise schwach vom Klosterdorf Engelberg die Schanze hinauf, und weil Geiger sein System pünktlich geschlossen hatte und ordentlich Geschwindigkeit aufnahm, trug ihn die Luft weit hinunter, knapp über die grüne Linie des führenden Japaners Ryoyu Kobayashi. Als der junge und begabte Slowene Timi Zajc trotz seines Vorsprungs aus dem ersten Durchgang nicht weit genug kam, brach aus Geiger ein Jubel heraus, als wäre dies sein erster Weltcupsieg. Hinterher sagte er, zwei "echt saugute Sprünge seien ihm da rausgerutscht", und: "Ich habe diese Minuten wirklich extrem genossen."

Detailansicht öffnen Vertrauen in die Tragkraft der Ski: Karl Geiger sieht Engelberg aus der Luft. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Ein bisschen war dies ja auch ein erster Sieg, Geiger hatte mit diesem Gegentrend auch etwas Neues in seiner nun schon fast drei Winter andauernden Erfolgsphase bezwungen - fürs Erste zumindest. Ob er ihn am Sonntag, beim zweiten Engelberger Springen weiter zurückdrängen kann, ist auf dieser Schanze mit ihrem abrupten Absprungpunkt, besonders ungewiss. Sicher ist aber, dass er vor der Tournee nicht mehr von Gesamtplatz eins verdrängt werden kann, dass er im Prinzip wieder das Gefühl hat fürs Timing und das Selbstvertrauen, das man auf den so unterschiedlichen und schweren Tourneeschanzen nach Weihnachten brauchen wird.

Der Rest der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Stefan Horngacher ist derzeit nicht in der Lage, mit den Besten mitzuhalten, am Samstag erlebte auch Markus Eisenbichler einen Rückschlag, sein Finalsprung bracht ihn nur auf Rang 27. Eisenbichler ist im Prinzip fähig, unter den Top Ten zu landen, dies hatte er in der laufenden Saison als Dritter bereits zweimal geschafft. Doch dem Siegsdorfer fehlt noch das Vertrauen in seinen Sprung und in die Tragkraft seiner Skier. Mal klappt es, mal fällt er zurück. So wie seine Teamkollegen Stephan Leyhe, Andreas Wellinger, Pius Paschke, die am Samstag jenseits der besten 20 lagen, einzig Constantin Schmid erreichte noch Rang 16.

Auch Eisenbichler muss Geduld haben: Er sucht seine Form nach einem exakten Plan

Eisenbichler hatte sich bei den Sommer-Springen verletzt und muss nun geduldig seine Form wieder hochpäppeln. Weil die aber auf automatisierten Bewegungen am Schanzentisch beruht, braucht er Zeit. "Ich bin im Arbeitsmodus", sagte Eisenbichler in Engelberg, "das tut mir ganz gut." Er muss lernen, Geduld aufzubringen und, wie es Horngacher grundsätzlich allen, den in leichten und den in schweren Formkrisen steckenden Springern, verordnet hat: einen Schritt nach dem anderen machen, auch wenn die Tournee bald anbricht. Vor allem bei Springern mit frisch verheilten Verletzungen, erklärte Horngacher, werde ein Etappen-Plan ausgearbeitet, mit klaren Anweisungen, "über die seine Springer wieder in das Gefühl für die Schanze reinfinden". Dies soll durchgezogen werden, und wenn es noch so lange dauert, etwa weil der Druck in der Anlaufspur nicht spürbar ist, oder wie Eisenbichler in Engelberg sagte: "Die Schanze spricht nicht mit mir."

Karl Geiger allerdings hat sich wieder behauptet zwischen den vielen Spitzenleuten, die sich in diesem seltsamen Herbst als Favoriten angekündigt haben und auch wieder zurückfielen und mit denen doch zu rechnen ist. Kobayashi, der Slowene Anze Lanisek, die drei Norweger Daniel Andre Tande, Marius Lindvik und Halvor Egner Granerud, zudem der Österreicher Stefan Kraft - und einige andere haben sich schon empfohlen. Sie alle haben auch immer wieder zu kämpfen gehabt und waren vor Rätseln gestanden.

Geiger war diesmal schon weiter, er hat wieder ein Schanzenrätsel gelöst und die entscheidenden Druckstellen gespürt, an denen es abzuheben gilt, denn die Schanze von Engelberg hat ihm geantwortet.