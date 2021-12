Ski alpin: Die deutschen Skirennfahrer Simon Jocher und Josef Ferstl haben im Abfahrts-Weltcup in Gröden für eine kleine Überraschung gesorgt. Der 25-Jährige Jocher belegte am Samstag beim ersten Weltcup-Sieg des Amerikaners Bryce Bennett als bester Deutscher Rang acht. Ferstl wurde Neunter. Beide DSV-Athleten können nun fest für die Olympischen Winterspiele in Peking planen. Die Vize-Weltmeister Andreas Sander und Romed Baumann verpassten hingegen wie schon am Vortag beim Super-G eine Top-Ten-Platzierung.

"Es will noch nicht klappen. Es fühlt sich so an, als haben sich Unsicherheiten eingeschlichen", sagte Sander nach seinem elften Platz. Baumann belegte Rang 18, Dominik Schwaiger wurde 30. Der 29 Jahre alte Bennett feierte am Fuße des Langkofels den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Zweiter wurde Otmar Striedinger aus Österreich mit einem Rückstand von 0,14 Sekunden, gefolgt vom Schweizer Niels Hintermann (+0,32). Topfavorit und Vortagessieger Aleksander Aamodt Kilde verpasste nach einem Fahrfehler seinen vierten Dolomiten-Triumph in Serie.

Bei den Frauen bleibt Sofia Goggia die große Abfahrts-Dominatorin. Nach ihrem Doppel-Triumph in Lake Louise gewann die italienische Olympiasiegerin am Samstag auch die Weltcup-Abfahrt im französischen Val d'Isere. Zweite wurde die Amerikanerin Breezy Johnson mit einem Rückstand von 0,27 Sekunden, gefolgt von Mirjam Puchner (+0,91) aus Österreich. Deutschlands Ski-Hoffnung Kira Weidle, die erkältet an den Start gegangen war, landete nach einem groben Fahrfehler abgeschlagen auf Platz 39 und verpasste die Punkteränge. Für die Olympischen Spiele in Peking ist die WM-Zweite bereits qualifiziert. Am Sonntag (11.00 Uhr) bestreiten die Damen in den französischen Alpen einen Super-G. "Ich nehme es als Training, viel ist morgen nicht zu erwarten", sagte die Starnbergerin im ZDF mit Blick auf das nächste Rennen.

Biathlon: Die deutschen Biathletinnen sind auch im Verfolgungsrennen beim Weltcup im französischen Le Grand-Bornand nicht in Schwung gekommen. Beim ersten Weltcupsieg der Schwedin Elvira Öberg (2 Schießfehler) vor der Französin Julia Simon (1) und ihrer Schwester Hanna Öberg (1) war Vanessa Hinz nach zwei Strafrunden mit einem Rückstand von 1:44,8 Minuten als 15. noch beste deutsche Skijägerin. Vor gut 20 000 Zuschauern kam Vanessa Voigt (2 Schießfehler) über die zehn Kilometer auf Rang 19. Nach insgesamt sechs Strafrunden belegte Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann lediglich Platz 38 mit einem Rückstand von 3:15,3 Minuten. Anna Weidel (4) kam auf Platz 52.

Detailansicht öffnen Ganz weit zurück in Le Grand-Bornand: Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann. (Foto: David Geieregger/GEPA/Imago)

Franziska Preuß fehlte nach ihrem Treppensturz kurz vor dem Sprintrennen mit einer Fußverletzung, sie wird noch ein paar Tage aussetzen müssen. In den ersten Massenstartrennen der Saison am Sonntag sind Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz sowie Roman Rees, Philipp Nawrath und Hochfilzen-Sieger Johannes Kühn am Start.

Rodeln: Die deutschen Rennrodel-Doppelsitzer sind erstmals in dieser Saison ohne einen Podestplatz geblieben. Beim fünften Weltcup in Innsbruck sicherten sich Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) am Samstag mit Rang vier die beste Platzierung. Das Winterberger Duo Robin Geueke/David Gamm kam auf Platz zwölf vor den Thüringern Toni Eggert/Sascha Benecken (13.). "Wir haben in Innsbruck immer enge Rennen. Aber heute waren wir nicht in der Lage um den Sieg mitzufahren", befand Bundestrainer Norbert Loch. Den ersten Weltcuperfolg in diesem Winter sicherten sich die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller vor den lettischen Brüdern Andris und Juris Sics. Dritter wurden die Italiener Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner.

Snowboard: Der deutsche Snowboardcrosser Paul Berg hat sich durch einen siebten Platz beim Weltcup im italienischen Cervinia für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. "Mega Ergebnis. Ich bin super erleichtert", sagte der 30-Jährige vom SC Konstanz nach dem erreichten Etappenziel am Samstag. Beim Sieg des Österreichers Jakob Dusek waren die übrigen deutschen Starter Umito Kirchwehm, Leon Beckhaus und Martin Nörl bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Kirchwehm und Nörl haben bereits ihr Ticket für das Saison-Highlight im Februar sicher.